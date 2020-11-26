Просто о финансах: потребительские кредиты

Потребительские кредиты – один из самых популярных видов кредитов среди активного населения. Такие кредиты можно брать для любых целей, например ремонт, покупка машины, бытовой техники, оплата учебы или турпутевки . При этом банки не требуют подтверждения конечных целей использования кредитов, а пакеты требуемых документов минимальны. Мы попросили жителей Владимира рассказать свою историю получения потребительского кредита в Сбербанке.

Людмила Е., г.Владимир

«Я давно являюсь клиенткой Сбербанка. Активно пользуюсь своей банковской картой, оплачиваю через мобильное приложение Сбербанка коммунальные услуги, плачу за сотовую связь и за интернет. Летом я решила сделать ремонт в квартире, в общей сложности мне потребовалось 400 тысяч рублей. Заявку на потребительский кредит я заполнила в «Сбербанк Онлайн», и меня очень порадовало, что заполнять пришлось только условия кредита и онлайн-анкету, т.е. минимальный пакет документов. Банк быстро рассмотрел заявку и я получила положительное решение о выдаче, чему очень рада. Сейчас ремонт у нас в самом разгаре и я с нетерпением жду его завершения».

Виктория А., г.Ковров

Давно мечтала купить себе новую шубу и наконец исполнила свою мечту. Долго и тщательно выбирала, посетила множество магазинов и наконец нашла то, что давно искала. Перед тем, как начать поиск, я взяла потребительский кредит в Сбербанке. Для оформления мне понадобился только паспорт, т.к. сумма кредита составила 100 тысяч рублей, к тому же я получаю зарплату на карту Сбербанка. Действий минимально, а радости от покупки максимально».

ПАО «Сбербанк»