Пропавшего 7-летнего мальчика нашли во Владимирской области

Пропавшего в конце сентября в Камешковском районе 7-летнего мальчика нашли живым. Новость, которую так ждали не только жители Владимирской области, но и других регионов, сообщило МВД России. По подозрению в похищении ребенка сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали 26-летнего жителя Владимирской области. Мальчик был обнаружен в его доме.

Пропавший ребенок вернулся домой.

— В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поиски ребенка продолжались почти два месяца. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные к судьбе мальчика люди.

Ранее «Призыв» сообщал, что к близким вернулся пропавший в Гусь-Хрустальном районе 8-летний ребенок.