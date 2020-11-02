Пропали из аптек лекарства, назначаемые при коронавирусе

Склады не могут удовлетворить запросы фармацевтов

Во Владимире из розничной продажи пропали лекарства, назначаемые при COVID-19. В аптеках невозможно купить ряд антибиотиков и популярные противовирусные. «Сумамед» и «Азитромицин» спрашивать вообще бесполезно, рассказывают жители города. Их просто нет. При этом многим эти препараты назначают при первых симптомах коронавируса.

У меня была температура 37,4, болело горло. Вызвала врача. Пришел терапевт на дом. Мне сразу прописали спрей и «Сумамед». Это было неделю назад, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Елена. — «Сумамеда» уже тогда в аптеке не было. Мне предложили его аналог. Препарат с таким же действующим веществом. Он был в продаже. Я взяла.

При симптомах коронавируса многим назначают антибиотики. Фото: regnum.ru

Дефицит антибиотиков подтвердили и фармацевты. Говорят, что в аптеках такого ажиотажа не было даже в первую волну пандемии. Жители Владимира скупают все подряд. На антибиотики пришлось в обязательном порядке спрашивать рецепт.

Люди активно начали болеть, многим сразу назначают антибиотики. Препаратов с действующим веществом азитромицин у нас нет. Всё сметают, все запасы мы распродали, — пояснили «Призыву» сотрудники одной из сети аптек областного центра. — Раньше мы просто уточняли, есть ли на антибиотики назначение врача. Сейчас без рецепта не отпускаем. Но уже и с ним лекарств в продажи нет.

Такая ситуация по всему городу. Необходимые препараты отсутствуют на складах, говорят фармацевты. Лекарства пропали у поставщиков. И когда придут антибиотики, используемые в схемах лечения больных с ковидом, неизвестно.

Аптеки оформляют заказы, но в ответ — тишина.

У поставщиков этих антибиотиков нет, соответственно, во всех аптеках его нет. Поставщики у всех одинаковые. Даже не можем сказать, когда ждать эти лекарства. Нас не информируют. Они могут прийти и завтра. А могут и через месяц не прийти. Мы его каждый раз заказываем, — говорят фармацевты.

Жители города скупили антибиотики. Фото: ferra.ru

Пропали из аптек и некоторые противовирусные препараты. Например, купить «Арбидол» в городе задача непростая. А если повезет, заплатить придется и 500, и 700 рублей. Фармацевты предлагают детский вариант лекарства. Например, «Арбидол» в виде суспензии.

У нас давно нет «Арбидола» для взрослых. Но есть детская доза. В суспензии. Тоже же самое «Сумамед». Покупают и такие варианты, просто дозу делают больше. Но всё же лучше проконсультироваться с врачом, — пояснили «Призыву» по телефону работники одной из аптек областного центра.

Фармацевты говорят, что с начала осени объёмы продаж препаратов, назначаемых при коронавирусе, подскочили в 5-6 раз.

За лекарствами далеко не всегда приходят заболевшие люди. Антибиотиками запасаются впрок. У одних заразились друзья, у других — родственники. Схема лечения ходит по рукам. При этом врачи предупреждают, что пить антибиотики без разбора нельзя.

Надо обоснованно подходить к целесообразности применения антибиотиков. Вирусные поражения антибиотиками лечатся далеко не всегда. Часто идет превышение доз, длинные сроки применения антибиотиков, — пояснил «Призыву» главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков. — Это неправильное понимание коронавирусной инфекции. Антибиотики в данном случае играют роль защиты, подстраховки от осложнений. По счастью, те развиваются не у всех.

Спрос на антибиотики вырос в 5 раз. Фото ТАСС

Понять логику поведения людей можно. Мест в ковидных госпиталях почти не осталось. Госпитализируют чаще всего только тяжелобольных пациентов. Остальным приходится рассчитывать на себя. Дома оставляют даже с высокой температурой, которая не сбивается несколько дней, и с пневмонией.

Я для себя искала антибиотики на прошлой неделе. По базе в одной аптеке нашла, купила. А сейчас, видимо, таких препаратов вообще нет, — говорит жительница Владимира Дарья. — Мне самой не пригодилось, я отдала женщине одной в деревне.

Мы постарались прояснить ситуация в территориальном органе Росздравнадзора по Владимирской области. Сначала нам предложили написать жалобу и ждать 10 дней ответа. Потом вроде как пообещали комментарий. Но на момент публикации мы его не получили.

Люди покупают лекарства впрок. Фото: mk.ru

Между тем ситуация с дефицитом антибиотиков и противовирусных препаратов характерна для большинства регионов страны. Эксперты связывают это в том числе с обязательной маркировкой препаратов. Фармацевты говорят о сбоях в системе, внедренной летом нынешнего года. Планировалось, что мониторинг движения лекарств защитит легальный оборот от контрафакта. Но возникло много проблем.

С первых дней в работе системы происходят бесконечные сбои и аварии, приводящие к остановке движения лекарственных средств в товаропроводящей цепи, — приводит слова пресс-секретарь Ассоциации российских фармацевтических производителей Валентины Пожарской одно из федеральных агентств.

Между тем ежедневный прирост заболевших бьет рекорды. Сегодня в области 100 новых случаев заражения. Бесплатные лекарства от ковида планируют выдавать больным на дому. Но когда система заработает — вопрос.

Люди вспомнили про народные средства. Фото «Призыва»

Пока люди не могут купить или получить лекарства, цены на природные иммуностимуляторы замерли. Пусть их эффективность против коронавируса не доказана, но исторически люди привыкли употреблять их для профилактики. И они, по крайней мере, пока есть в продаже. Где и за сколько можно купить чеснок, имбирь, лимон, «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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Обсуждение 2

  • Мария:
    02.11.2020 в 13:38

    Господи, мед. помощи не дождаться так теперь еще и лекарств не достать!

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  • Ассоль:
    02.11.2020 в 13:41

    Я еще две недели назад с трудом купила азитромицин для мужа. В сетевых аптеках не было. Спасла аптека у дома

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