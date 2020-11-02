Пропали из аптек лекарства, назначаемые при коронавирусе

Во Владимире из розничной продажи пропали лекарства, назначаемые при COVID-19. В аптеках невозможно купить ряд антибиотиков и популярные противовирусные. «Сумамед» и «Азитромицин» спрашивать вообще бесполезно, рассказывают жители города. Их просто нет. При этом многим эти препараты назначают при первых симптомах коронавируса.

— У меня была температура 37,4, болело горло. Вызвала врача. Пришел терапевт на дом. Мне сразу прописали спрей и «Сумамед». Это было неделю назад, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Елена. — «Сумамеда» уже тогда в аптеке не было. Мне предложили его аналог. Препарат с таким же действующим веществом. Он был в продаже. Я взяла.

Дефицит антибиотиков подтвердили и фармацевты. Говорят, что в аптеках такого ажиотажа не было даже в первую волну пандемии. Жители Владимира скупают все подряд. На антибиотики пришлось в обязательном порядке спрашивать рецепт.

— Люди активно начали болеть, многим сразу назначают антибиотики. Препаратов с действующим веществом азитромицин у нас нет. Всё сметают, все запасы мы распродали, — пояснили «Призыву» сотрудники одной из сети аптек областного центра. — Раньше мы просто уточняли, есть ли на антибиотики назначение врача. Сейчас без рецепта не отпускаем. Но уже и с ним лекарств в продажи нет.

Такая ситуация по всему городу. Необходимые препараты отсутствуют на складах, говорят фармацевты. Лекарства пропали у поставщиков. И когда придут антибиотики, используемые в схемах лечения больных с ковидом, неизвестно.

Аптеки оформляют заказы, но в ответ — тишина.

— У поставщиков этих антибиотиков нет, соответственно, во всех аптеках его нет. Поставщики у всех одинаковые. Даже не можем сказать, когда ждать эти лекарства. Нас не информируют. Они могут прийти и завтра. А могут и через месяц не прийти. Мы его каждый раз заказываем, — говорят фармацевты.

Пропали из аптек и некоторые противовирусные препараты. Например, купить «Арбидол» в городе задача непростая. А если повезет, заплатить придется и 500, и 700 рублей. Фармацевты предлагают детский вариант лекарства. Например, «Арбидол» в виде суспензии.

— У нас давно нет «Арбидола» для взрослых. Но есть детская доза. В суспензии. Тоже же самое «Сумамед». Покупают и такие варианты, просто дозу делают больше. Но всё же лучше проконсультироваться с врачом, — пояснили «Призыву» по телефону работники одной из аптек областного центра.

Фармацевты говорят, что с начала осени объёмы продаж препаратов, назначаемых при коронавирусе, подскочили в 5-6 раз.

За лекарствами далеко не всегда приходят заболевшие люди. Антибиотиками запасаются впрок. У одних заразились друзья, у других — родственники. Схема лечения ходит по рукам. При этом врачи предупреждают, что пить антибиотики без разбора нельзя.

— Надо обоснованно подходить к целесообразности применения антибиотиков. Вирусные поражения антибиотиками лечатся далеко не всегда. Часто идет превышение доз, длинные сроки применения антибиотиков, — пояснил «Призыву» главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков. — Это неправильное понимание коронавирусной инфекции. Антибиотики в данном случае играют роль защиты, подстраховки от осложнений. По счастью, те развиваются не у всех.

Понять логику поведения людей можно. Мест в ковидных госпиталях почти не осталось. Госпитализируют чаще всего только тяжелобольных пациентов. Остальным приходится рассчитывать на себя. Дома оставляют даже с высокой температурой, которая не сбивается несколько дней, и с пневмонией.

— Я для себя искала антибиотики на прошлой неделе. По базе в одной аптеке нашла, купила. А сейчас, видимо, таких препаратов вообще нет, — говорит жительница Владимира Дарья. — Мне самой не пригодилось, я отдала женщине одной в деревне.

Мы постарались прояснить ситуация в территориальном органе Росздравнадзора по Владимирской области. Сначала нам предложили написать жалобу и ждать 10 дней ответа. Потом вроде как пообещали комментарий. Но на момент публикации мы его не получили.

Между тем ситуация с дефицитом антибиотиков и противовирусных препаратов характерна для большинства регионов страны. Эксперты связывают это в том числе с обязательной маркировкой препаратов. Фармацевты говорят о сбоях в системе, внедренной летом нынешнего года. Планировалось, что мониторинг движения лекарств защитит легальный оборот от контрафакта. Но возникло много проблем.

— С первых дней в работе системы происходят бесконечные сбои и аварии, приводящие к остановке движения лекарственных средств в товаропроводящей цепи, — приводит слова пресс-секретарь Ассоциации российских фармацевтических производителей Валентины Пожарской одно из федеральных агентств.

Между тем ежедневный прирост заболевших бьет рекорды. Сегодня в области 100 новых случаев заражения. Бесплатные лекарства от ковида планируют выдавать больным на дому. Но когда система заработает — вопрос.

Пока люди не могут купить или получить лекарства, цены на природные иммуностимуляторы замерли. Пусть их эффективность против коронавируса не доказана, но исторически люди привыкли употреблять их для профилактики. И они, по крайней мере, пока есть в продаже. Где и за сколько можно купить чеснок, имбирь, лимон, «Призыв» сообщал здесь.