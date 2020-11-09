Произошли новые перестановки в команде губернатора

В команде губернатора Владимирской области — новые перестановки. Пост покинул Денис Лякишев, руководивший департаментом региональной политики. На официальном сайте администрации региона об изменениях говорится скупо, парой строк. Сообщается, что чиновник сложил с себя полномочия 6 ноября. Служебный контракт с ним расторгнут по инициативе служащего. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора департамента региональной политики Евгений Кондрахин.

Денис Лякишев пришел во Владимир в феврале нынешнего года. Он возглавил новообразованный департамент, возникший после слияния двух комитетов. Во время первой волны пандемии чиновник докладывал о сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе. Нередко именно он комментировал ситуацию с введением новых ограничительных мер. Но уже осенью Денис Лякишева гораздо реже говорил на тему коронавируса и появлялся в СМИ.

Постоянные перестановки в «Белом доме» уже давно никого не удивляют.

С конца прошлого года администрацию области покинули врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов, врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Александр Байер, врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Многие до переезда из Владимира стали известны на федеральном уровне, в том числе благодаря неоднозначным историям, произошедшим на прежних местах работы.

Ранее «Призыв» сообщал, что курирующий медицину чиновник заразился коронавирусом.