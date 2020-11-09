Произошли новые перестановки в команде губернатора

Свой пост покинул Денис Лякишев

В команде губернатора Владимирской области — новые перестановки. Пост покинул Денис Лякишев, руководивший департаментом региональной политики. На официальном сайте администрации региона об изменениях говорится скупо, парой строк. Сообщается, что чиновник сложил с себя полномочия 6 ноября. Служебный контракт с ним расторгнут по инициативе служащего. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора департамента региональной политики Евгений Кондрахин.

Денис Лякишев покидает «Белый дом». Фото «Призыва»

Денис Лякишев пришел во Владимир в феврале нынешнего года. Он возглавил новообразованный департамент, возникший после слияния двух комитетов. Во время первой волны пандемии чиновник докладывал о сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе. Нередко именно он комментировал ситуацию с введением новых ограничительных мер. Но уже осенью Денис Лякишева гораздо реже говорил на тему коронавируса и появлялся в СМИ.

Постоянные перестановки в «Белом доме» уже давно никого не удивляют.

С конца прошлого года администрацию области покинули врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов, врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Александр Байер, врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Многие до переезда из Владимира стали известны на федеральном уровне, в том числе благодаря неоднозначным историям, произошедшим на прежних местах работы.

Ранее «Призыв» сообщал, что курирующий медицину чиновник заразился коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение