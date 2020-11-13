Прогулки по Италии, рок-концерт и чемпионат поэзии: как провести выходные

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«Прогулки по Италии» 6+
Лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой) и Камерный струнный оркестр приглашают слушателей филармонии на музыкальную прогулку по Италии. Алексей Балашов – один из самых известных и востребованных гобоистов страны. Год назад владимирская публика впервые познакомилась с этим талантливым музыкантом и оценила его виртуозное мастерство и сценическое обаяние. В этом сезоне слушателей ждет совершенно новая концертная программа, но неизменным останется высокий исполнительский уровень, проникновенная манера игры и красивый, нежный тембр гобоя.
Программа «Прогулка по Италии» составлена из сочинений, написанных в XVIII-XIX веках. Музыканты исполнят красивейшие произведения итальянских классиков Т.Альбинони, А.Вивальди, А.Марчелло, В.Беллини, А.Паскулли, где духовой инструмент продемонстрирует все свои технические возможности, виртуозность и итальянскую кантилену. Стоит отметить, что в России практически нет солирующих гобоистов, а вот Алексей Балашов не только солирует, но и имеет в своём репертуаре почти все основные произведения, написанные для гобоя от музыки барокко до современных авторов. И часть великолепного репертуара музыканта зрителям филармонии посчастливится услышать в рамках фестиваля «Танеевские музыкальные собрания»!
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
14 ноября 2020, суббота, 18:00
Цена билета — 250-350 руб.
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Выставка заслуженного полярника России Вячеслава Егорова 6+
Экспозиция посвящена 200-летию освоения Антарктиды. Эта часть света приобрела в настоящее время особенное значение, а красота и чистота природы полюсов нашли отражение в искусстве. Для живописи это достаточно сложная в техническом отношении тема: эти светоносные горы льда и скудную растительность трудно объединить в единый ансамбль на полотне, ежесекундно меняется палитра красок от тёмного до самого яркого.
Но все-таки Север – это прежде всего люди. Галерея полярников у Вячеслава Егорова – это характер, воля и упорство. В полярную серию вошли портреты первых русских исследователей и из других стран (Нансен, Амундсен, Скотт), а также наши современники. Пейзажи Арктики и Антарктики передают атмосферу сурового и прекрасного края и вносят дополнительные качества в характеристики изображённых людей.
Вячеслав Егоров – действительный член Академии Всемирной Энциклопедии Путешествий, вице-президент, один из наиболее известных русских художников-путешественников. Егоров является участником и руководителем 125 интереснейших экспедиций. Изучал древние цивилизации, работал на объектах Всемирного наследия почти в 100 странах. В 2003 году ему была вручена национальная премия «Золотой орёл» как самому лучшему путешественнику. Член Русского географического общества, национального географического общества США. С 1990 года – руководитель Центра эколого-культурных экспедиций Ассоциации содействия ООН.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
Открытие выставки – 14 ноября в 14.00
Выставка работает с 14 ноября по 13 декабря
Время работы: пн-чт с 10.00 до 20.00; сб, вс с 10.00 до 18.00
Вход свободный
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Чемпионат поэзии им. Маяковского 16+
Уже в эту субботу во Владимире пройдёт полуфинал Чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского. Приходите поддержать его участников! Специальный гость — Семён Баев, который прочитает свои стихи. Это всегда — маленький спектакль! Это стоит услышать!
А судьи кто? Содержание оценят: Наталья Гаврилова, филолог, председатель жюри, и Игорь Сидоров, филолог, учитель русского языка и литературы школы № 22. Форму оценят: Ростислав Русаков, поэт, суперфиналист Чемпионата поэзии имени В.В. Маяковского-2019, и поэт Игорь БИРЮКОВ. Подачу оценит Ариадна Брунер, актриса Владимирского академического театра драмы, педагог по сценической речи.
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
14 ноября в 18.00
Вход свободный, но в масках!
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Сергей Маврин во Владимире 16+
Один из самых ярких представителей гитарного мира нашей страны, музыкант, поэт, радиоведущий вместе со своим коллективом уже более двух десятков лет радует поклонников отменными треками с вдумчивыми текстами и удивляет творческими метаморфозами. В этом смысле культовой стала пластинка «Запрещенная реальность», которой в этому году исполняется 15 лет. В честь такого события музыканты отправились в гастрольный тур, чтобы сыграть альбом с первой и до последней песни на сценах больших и малых городов. Шоу прошло лишь один раз только в Москве, а теперь есть шанс послушать его вживую и во Владимире. Вас ждут проверенные временем треки, общение с кумиром и неподражаемая музыкальная атмосфера, которую умеет создавать только Сергей Маврин.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
14 ноября в 19.00
Цена билета — 600-1500 руб.
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«Кот в сапогах» 0+
Театр «Разгуляй» представляет новую и самую музыкальную версию любимой многими сказки Шарля Перро. Впрочем, все сюжетные линии сохранены: три брата, младший из которых получает в наследство кота, встреча с принцессой, победа Кота над Людоедом. Волшебная сказка с добрым концом интересна еще и тем, что статичные предметы и животные поют и танцуют. Постоянная смена декораций, множество ярко костюмированных персонажей, музыка создают незабываемую сказочную атмосферу.
Театр «Разгуляй»: ул. Добросельская, 194а
15 ноября в 11.00
Цена билета – 300 руб.
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Комедия «Еврейское счастье»16+
В спектакле играют мастера комедийного жанра Татьяна Васильева, Александр Самойленко и Татьяна Орлова. В центре сюжета — приключения двух еврейских семей. Современная израильская семья выгодно выдает замуж единственную дочь, жениха которой сыграет актер Андрей Чадов. Чтобы завершить бракосочетание, родителям необходимо предоставить собственное свидетельство о регистрации семейных уз. Но его нет! Как и уверенности в том, была ли свадьба четверть века назад настоящей. Пока глава семьи пытается это выяснить, его робкая жена решает, что она свободна от этого «сомнительного брака», давно ставшего для нее рутиной: она решается на различные авантюры, используя всевозможные средства.
ART HALL: ул. Северная, 2а
15 ноября в 18.00
Цена билета — 1250-2650 руб.
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Андрей ГрейЧайник 16+
Впервые во Владимире — акустический концерт лидера группы «Дороги Меняют Цвет» Андрея ГрейЧайника, яркого представителя молодого поколения отечественной рок-сцены. Появившись в 2000-х, коллектив не растерял запала бодрости, настроя на качественную музыку и философское содержание текстов: Андрея многие критики ставят в один ряд с лучшими рок-поэтами. Чем будет удивлять музыкант владимирцев? Да, собственно, ничем — он просто приглашает на дружеские посиделки, где будут звучать любимые хиты, новые песни, байки и разговоры по душам.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
15 ноября в 20.00
Цена билета — от 500 руб.
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