Прогулки по Италии, рок-концерт и чемпионат поэзии: как провести выходные

Экспозиция посвящена 200-летию освоения Антарктиды. Эта часть света приобрела в настоящее время особенное значение, а красота и чистота природы полюсов нашли отражение в искусстве. Для живописи это достаточно сложная в техническом отношении тема: эти светоносные горы льда и скудную растительность трудно объединить в единый ансамбль на полотне, ежесекундно меняется палитра красок от тёмного до самого яркого.

Но все-таки Север – это прежде всего люди. Галерея полярников у Вячеслава Егорова – это характер, воля и упорство. В полярную серию вошли портреты первых русских исследователей и из других стран (Нансен, Амундсен, Скотт), а также наши современники. Пейзажи Арктики и Антарктики передают атмосферу сурового и прекрасного края и вносят дополнительные качества в характеристики изображённых людей.

Вячеслав Егоров – действительный член Академии Всемирной Энциклопедии Путешествий, вице-президент, один из наиболее известных русских художников-путешественников. Егоров является участником и руководителем 125 интереснейших экспедиций. Изучал древние цивилизации, работал на объектах Всемирного наследия почти в 100 странах. В 2003 году ему была вручена национальная премия «Золотой орёл» как самому лучшему путешественнику. Член Русского географического общества, национального географического общества США. С 1990 года – руководитель Центра эколого-культурных экспедиций Ассоциации содействия ООН.

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

Открытие выставки – 14 ноября в 14.00

Выставка работает с 14 ноября по 13 декабря

Время работы: пн-чт с 10.00 до 20.00; сб, вс с 10.00 до 18.00

Вход свободный