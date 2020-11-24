Проездные для школьников заменят транспортными картами

Школьники, получившие транспортные карты, смогут пользоваться электронным проездным на всех троллейбусах «Владимирпассажиртранса». Такая возможность появится с 1 декабря. Заявления на оформление транспортной карты школьника принимает компания «Ситикард». Оформить электронный аналог проездного билета можно с помощью онлайн-сервиса. Затем на электронную почту заявителя придет письмо с уведомлением о статусе изготовления карты.

Транспортные карты для школьников будут действовать с 1 декабря.

В мэрии отмечают, что электронная транспортная карта школьника имеет ряд очевидных преимуществ перед бумажным проездным. Школьнику не придется носить с собой деньги, чтобы оплатить проезд, а также документы, подтверждающие права на льготный проезд.

В отличие от ежемесячных проездных, транспортную карту нужно оформить всего один раз и просто пополнять ее ежемесячно на 300 рублей. Сделать это можно в любом отделении Почты России, киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард» (работает только на устройствах Android) или на сайте оператора.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 10 января 2021 года в Коврове подорожает проезд в автобусах и троллейбусах. Цена билета и там, и там будет одинаковой — 23 рубля за поездку.