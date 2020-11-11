Продуктовые карточки для нуждающихся вводят во Владимирской области

Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить продовольственные карты для покупки продуктов питания. Программа поддержки уже стартовала в трех регионах страны, среди них и Владимирская область. По карточке семьи смогут ежемесячно приобретать продукты на сумму 1000 рублей. Социальную инициативу запустил благотворительный фонд совместно с партнерами. Программу поддержал Общероссийский народный фронт и региональные органы социальной защиты населения. Инициатива будет реализовываться так: благотворительный фонд закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную карту, счет которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов.

1 бонус приравнивается к 1 рублю.

На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости. Это крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачных изделий с использованием карты запрещено.

Продовольственная карта проходит регистрацию в приложении, поэтому обналичить средства на ней или купить что-то другое не получится. Потратить деньги можно будет в только в сети магазинов-партнеров.

—Адресно развозить продуктовые наборы в каждую нуждающуюся семью – это непросто. Особенно, когда нужно делать это регулярно и длительно. Поэтому считаем, что продкарта реализует новый подход к адресной продуктовой помощи. Вместе с тем важно обеспечить прозрачность процесса, чтобы партнеры, которые поддерживают проект, были уверены в том, что помощь доходит до тех, кому она нужна, в полном объеме, — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Помимо Владимирской области в качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург и Ростовская область. Сообщается, что картами же начали пользоваться тысяча семей с детьми, среди них многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем карты на срок от 3 до 6 месяцев. В планах — расширение числа участников проекта до 2 миллионов семей, заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Ранее «Призыв» сообщал, что с нового года многодетным семьям будет повышено ежемесячное пособие на третьего и последующих малышей, рожденных после 31 декабря 2012 года.