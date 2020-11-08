Продавцов массово и под нажимом привьют от гриппа

С вакцинацией работников образования и медицины проблем нет. А продавцов придётся понуждать к вакцинации.

Сейчас в облздраве готовят массовые рейды с вакцинами по торговым точкам области. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. Перед главами всех муниципальных образований уже поставили задачу о том, чтобы по каждому учреждению были согласованы индивидуальные графики выезда медицинских работников. — Понятно, что есть магазин, где работает 5-6 человек, есть, где 30 человек. Тогда медорганизация будет иметь маршрут на текущий день, чтобы выехала бригада с термосумкой с вакцинами, — сказала Елена Утемова. Перед вакцинацией всех продавцов осмотрят. Тех, кто с температурой и признаками ОРВИ, прививать не будут. Но понятно, что в таком состоянии они и торговать не имеют права. Всех остальных работников должны иммунизировать, настаивают в департаменте. И работодатель должен выделить для этого время.

— На самом деле по закону меня заставить делать прививку никто не в праве, — поделилась своим мнением с «Призывом» продавец косметического отдела Ольга. — Если, конечно мне начальство поставит ультиматум, то я спрошу с него письменное обязательство взять на себя всю ответственность за моё здоровье после вакцинации. Потому что у меня много знакомых из тех, кто после прививки болел и температурил. Обозреватель «Призыва» попыталась разобраться в юридических аспектах, связанных с вакцинированием. Они двояки. С одной стороны, работодатель, действительно, не может принудительно заставить сотрудников делать прививки. Поскольку п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусматривает право гражданина на отказ от профилактических прививок. С другой стороны, законом на юридические лица и ИП при осуществлении предпринимательской деятельности, эксплуатации зданий, сооружений, оказании услуг и выполнении работ возложена обязанность соблюдения санитарных норм. Работодатели обязаны обеспечивать безопасные для работников условия труда (ст. 22, ст. 212 Трудового кодекса), оказывать услуги, проводить работы и производить продукцию, безопасные для потребителей и иных лиц (ст. 11, ст. 24, ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). А это невозможно без вовлечения работодателя в проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Таким образом, хозяин торговой точки может быть оштрафован, если его сотрудник не вакцинировался. В Москве такие примеры есть. Даже «Макдональдс» штрафовали. Правда, на том же владимирском рынке, например, нет чёткой связки работодатель-продавец: администрация рынка просто продаёт торговые места. Скорее всего, в реальной жизни всё будет держаться на договорённостях хозяина и работников. Будь то принуждение или полюбовная фраза: «Маша, ну надо!». Тем временем с 8 по 11 ноября в область придет третья поставка детской вакцины, порядка 21 тысячи доз. Все предыдущие партии уже закончились. По взрослой вакцине уже поставлено 300 тысяч доз и 76% из них израсходовано. Ранее «Призыв» сообщал, что от коронавируса Владимирский регион получит 1100 доз.

— К сожалению не всегда население откликается на вакцинацию от гриппа, — посетовала Елена Утемова, — Для меня был показательный пример, когда на Центральном рынке Владимира в прошлые выходные работники городской больницы № 4 активно, пользуясь рупором, призывали посетителей рынка и продавцов привиться. На 14 часов, когда вакцинация закончилась, только 12 человек пришли в их мобильный пункт и сделали прививку.