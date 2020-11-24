Призывники проходят службу в Суздальской районной больнице

Трое призывников проходят альтернативную службу в Суздальской районной больнице. Два новобранца из Мурома и один из Меленковского района. По словам главного врача больницы Дмитрия Айбятова, помощь призывников пришлась очень кстати. Молодые люди трудятся с 8 утра до 5 вечера в качестве разнорабочих. Сейчас, в зимнее время, убирают снег и мусор на территории, посыпают солью дорожки, следят за порядком, при необходимости могут провести мелкий ремонт. У руководства лечебного учреждения есть идея поручить новобранцам проведение бесконтактной термометрии на входе в учреждение. Для этой процедуры медицинского образования не требуется.

– К ребятам, которые таким образом отдают долг родине, отношусь с уважением, – уточнил Дмитрий Айбятов. – Они не уклоняются от службы, как некоторые их ровесники, а честно выполняют свою работу, приносят пользу обществу. Наши бойцы работают хорошо – все дисциплинированные, претензий к ним нет. Даже приходят на работу на час раньше, чтобы к открытию поликлиники территория была убрана. Молодцы!

Живут новобранцы в общежитии, как обычные гражданские лица: выход в город свободный, на выходные можно ездить домой.

Срок службы у альтернативщиков – год и девять месяцев.

Альтернативная гражданская служба – это замена воинской службы, когда призывник не может служить в армии по религиозным убеждениям. Суздальская районная больница – единственное учреждение здравоохранения в области, где молодые люди могут нести такую службу помимо отделений почтовой связи или домов престарелых.

Сейчас во Владимирской области альтернативную гражданскую службу проходят 17 человек. Большинство из них работают в отделениях почтовой связи.

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря 2020 года. Для прохождения срочной службы в Вооруженных Силах из региона будут призваны около 1500 новобранцев. В основном наши ребята будут служить в границах Западного военного округа. Порядка 10 процентов призывников отправятся в учебные подразделения, по окончании которых смогут продолжить военную службу в любой точке России. Осенний призыв пройдет в условиях повышенных мер безопасности из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Ранее «Призыв» сообщал, что студенты Владимирского базового медицинского колледжа начали работать с ковид-пациентами.