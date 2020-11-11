Приюты для бездомных животных столкнулись с новыми проблемами

Малыш ослеп после черепно-мозговой травмы. Бездомного пса нашли на рынке в Гусь-Хрустальном в тяжелом состоянии. Деньги на лечение собирали всем миром. Вчера руководитель местного приюта для животных возила Малыша в Иваново на осмотр. Ветеринар дал маленькую надежду: при должном уходе зрение может вернуться на 20%. Лечить бедолагу будут волонтеры согласно рекомендациям медиков.

И таких искалеченных животных в приют Гусь-Хрустального поступает несчетное количество. Сейчас здесь содержится более 400 животных, из них 350 собак. Этот приют — один из самых больших во Владимирской области. И выживает он только благодаря волонтерам и всем, кто готов оказать помощь. И вот таким бескорыстием уже много лет пользуются чиновники — областные и местные. Представители власти, кажется, не считают проблему бродячих животных достаточно серьезной. Ситуация обостряется, лишь когда происходят нападения собак на людей. Или когда волонтеры начинают кричать о помощи в СМИ.

Много нерешенных вопросов, говорят волонтеры, касается содержания беспризорных псов. После чипирования они продолжают бегать вдоль трасс, скитаются по рынкам, прибиваются к детским площадкам. Ежедневно в приют подкидывают животных, причем домашних, ставших ненужными.

— Та организация, которая выиграла тендер на отлов бездомных животных в 2017-2018 годах, выполнила свои обязанности недобросовестно. Они контракты насобирали, отловили собак кое-как, стерилизовали и выпустили за город гулять. Они их нам в приют не привезли, потому что для них это транспортные расходы, – говорит Светлана Климова, руководитель приюта для животных в Гусь-Хрустальном. – Отлов и стерилизация должны происходить на территории города под четким контролем волонтеров, чтобы всё было чисто и прозрачно.

А вот в 2019 году тендер выиграла ответственная компания, которая справлялась со своими обязанностями, поясняют в приюте. Но больше предприниматели в конкурсе участвовать не захотели. Причина – ужесточение правил отлова животных. Теперь это надо делать чуть ли не голыми руками и специальными сачками. А здесь нет таких квалифицированных специалистов. Ещё по новым требованиям, говорят волонтеры, все отловленные животные должны распределяться по приютам. А мест на всех не хватает.

— В 2018-2019 годах мы с трудом, но справлялись со своими обязанностями . И жители видели результат – на улицах города стало заметно больше чипированных, вакцинированных и стерилизованных животных. Мы делали это даже при очень скудном финансировании. Но теперь проводить такую работу просто некому – на территории области нет ни одного приюта, отвечающего требованиям нового закона. На конкурс нет ни одной заявки, — объяснил ситуацию глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.

Приют в Гусь-Хрустальном находится в здании, которое арендуется районными чиновниками у области. Да, он не соответствует нормативам, говорят здесь, впрочем, как и все остальные во Владимирском регионе. Для содержания животных условия в приюте лучше, чем для сотрудников, говорит Светлана Владимировна, у них даже нет туалета. Помощь нужна всегда. Приют сам не зарабатывает на медицинских услугах, ветеринарной аптеки здесь нет. От нынешнего руководства Гусь-Хрустального волонтеры чувствуют хоть и небольшую, но поддержку, например, в вопросе стерилизации. Опять же всё упирается в деньги. С местными чиновниками волонтеры составляли примерную смету достойного существования учреждения, по всем нормативам. Вышло 36 миллионов в год. Сумма нереальная.

Тем временем обязанности строить приюты как таковой у властей нет, есть лишь добровольное право. На заседании рабочей группы Законодательного Собрания руководство департамента ветеринарии предложило администрации области закупить модульные конструкции для приютов, а муниципалам взять на себя выделение земельных участков. Но квадратные метры, по мнению волонтеров, всех проблем не решат. А вот регулярная поддержка и взаимопонимание с чиновниками принесет положительные плоды.

— Этот приют мы тащим сами. И, он, кстати, был признан департаментом ветеринарии одним из лучших. Как решить проблему бездомных животных? Цель должна быть у всех одна и честная работа волонтеров и чиновников. Раньше ведь нам все твердили: вы должны убивать, усыплять животных. Хорошо, что сейчас такого нет. Потом владельцы животных должны понимать свою ответственность и не выбрасывать их на улицу, — рассказывает Светлана Климова.

По новому законодательству помимо отлова собак прописаны такие обязательные процедуры, как доставка их в приют, содержание, вакцинация, чипирование, стерилизация, а затем либо устройство к новым хозяевам, возвращение на прежнее место или пожизненное содержание в приюте. Депутаты намерены увеличить статью расходов в этом направлении. Волонтеры ведь тоже невсесильные.

— Мы считаем, что цены надо пересмотреть в сторону увеличения, соответственно вырастет и общая сумма субвенции. Это нужно сделать уже при принятии бюджета следующего года. Параллельно мы обращаемся к муниципальным властям с просьбой продумать вопрос о выделении земли под приюты. Это непросто, в частности из-за жестких санитарных требований. Кроме того, придется договариваться с населением, искать варианты, приемлемые для всех. Пока вопросов больше чем ответов. Впереди еще много работы, — подытожил председатель рабочей группы, вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.

В поддержке нуждается и владимирский приют «Атлант», где находятся более 200 собак. Нужны рабочие руки, необходимо заменить ветхие вольеры для животных. Приют этот также существует за свой счет и на помощь волонтеров. Не так давно здесь прошла акция по сбору теплых вещей и кормов, в которой приняла участие и редакция «Призыва».