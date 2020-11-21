Президентские надбавки медикам начнут выплачивать по-новому

Коронавирусные выплаты медикам продлили до конца следующего 2021 года. Но теперь за выделением федеральных надбавок врачам и медсестрам будет следить Фонд социального страхования. Нововведения прописаны в новом постановлении правительства. «Средства выплачиваются по линии ФСС за нормативную смену, определяемую как 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории сотрудников. Размер выплаты колеблется от 600 до 3880 рублей», — прописано в документе.

В региональном отделении Фонда социального страхования «Призыву» пояснили, что это постановление вступает в силу с 1 декабря. В течение ближайшей недели сотрудники фонда планируют участвовать в видеоконференции с Минздравом и главным руководством ФСС РФ. Для уточнения механизма выплат. Здесь надеются, что департамент здравоохранения администрации Владимирской области будет сотрудничать с фондом. И в отделение своевременно будет предоставлен реестр работников, которым положены федеральные надбавки к зарплате.

Итак, врач стационара, в котором он контактировал с ковидным больным, будет получать 3800 рублей за смену в госпитале, медсестры – 2400 рублей. Врачи в поликлиниках и фельдшеры скорой помощи – по 2500. Напомним, что вопросы по распределению этих выплат начались ещё весной. Фельдшеры и медсестры пожаловались в «Призыв», что им президентские дотации достались в урезанном виде.

— Что меняется? Во-первых, выплаты за работу с пациентами, с новой коронавирусной инфекцией будут осуществляться не через медицинскую организацию, а через Фонд социального страхования. Это специальная выплата будет перечисляться на расчетный счет медицинского работника, водителя санитарного транспорта, который привлечен к этой работе. И там четко расписаны суммы за одну смену у врачей, среднего медперсонала и водителей, — подчеркнула Елена Утемова, руководитель департамента здравоохранения.

Чиновница также напомнила, как в этом году по- новому будут начислять медикам страховки в рамках регионального законодательства. Напомним, что обещанные по весне 50 тысяч рублей никто из переболевших врачей так и не получил. Теперь до конца года им всем должны выплатить по 10 тысяч рублей, а 50 – лишь тем, кто получили инвалидность после ковидной инфекции.

— Миссия была на тот момент невыполнима, потому что страховщики не предлагали тех условий, которые были прописаны в законе. В результате встреч рабочих групп был найден компромисс, пришли к консенсусу. Изменения в закон были внесены. И сейчас все переболевшие получают прямые выплаты, как и по федеральным распорядительным документам, — пояснила Утемова.

В департаменте здравоохранения рассчитывали потратить на эти цели 18 миллионов рублей. Но пересмотрев расширенный список сотрудников здравоохранения, кому положены выплаты, эту сумму пришлось увеличить до 26 миллионов.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, каким образом медикам, переболевшим коронавирусом получить федеральные выплаты в размере 68 811 рублей.