Преимущества мониторов Msi

Игровые мониторы, как и игровые компьютеры, должны обладать определенными параметрами для того, чтобы игрок полностью погружался в атмосферу игры. Идеальным вариантом для этого является Msi монитор. Разберемся, в чем же его особенности и преимущества.

Плоский экран или Msi?

Главной отличительной особенностью мониторов Msi является изогнутый экран, который позволяет игроку ощутить полный эффект присутствия. В отличие от обычного устройства Msi работает в двухмерном пространстве. Изогнутая плоскость способствует тому, что геймер видит более объемное изображение. Объекты одновременно отображаются в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Идеально рассчитанные форма и величина монитора Msi позволяют не только ощущать полное погружение в мир игры, но и беречь свое зрение. Получается это благодаря тому, что изогнутый экран создан с учетом анатомического строения человеческого глаза. Периферическое зрение охватывает объекты, расположенные сбоку, благодаря более широкому углу обзора. И в отличие от плоского экрана такая специфика плоскости не дает глазам уставать.

Пользователи мониторов Msi отмечают, что даже длительное нахождение перед таким экраном не позволяет пересохнуть слизистой глаза. Приобретя инновационное устройство, они избавились от таких неприятных ощущений, как зуд, резь или боль в глазах, а также перестали использовать специальные глазные капли.

Другие особенности моделей изогнутых мониторов

Производители мониторов Msi гарантируют своим пользователям, что картинка на экране будет максимально четкой, яркой и с отличной детализацией. Используемая технология AMD FreeSyns позволяет добиться идеального изображения графики и отсутствия разрыва картинки. Благодаря этому можно будет получить максимальное удовольствие от игры.

Сам дисплей и его подставка выполнены из качественных материалов, которые отличаются высокой устойчивостью к царапинам и другим механическим повреждениям. Высота и наклон панели регулируются легким движением руки. При обычном уходе в виде удаления пыли монитор сможет довольно длительный период времени сохранять свой первоначальный внешний вид.

Стоит отметить уникальную подсветку, которая имеет пять цветовых решений, и ее можно отрегулировать в соответствии со своими предпочтениями или вовсе отключить.

В интернет-магазине Eldorado можно приобрести игровые изогнутые модели, а также монитор 144 Гц. Геймеры и пользователи, которые ценят свое здоровье, по достоинству оценят представленные изделия и выберут для себя наиболее оптимальный вариант. Качественное изображение, отличная цветопередача, а также четкость картинки, яркость и контрастность никого не оставят равнодушным. Именно такие характеристики монитора идеально подойдут для длительной работы за компьютером и погружения в современные игры.

Общество с ограниченной ответственностью «Диеса»: ЕГРПОУ 36483471, г. Киев, Большая Васильковская, 45.

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