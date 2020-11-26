Правительство Удмуртии и Сбер будут сотрудничать в сфере развития спорта, образования, здравоохранения и информационных технологий

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.

Встреча носила выездной характер и началась на строительной площадке 50-метрового бассейна в Ижевске, возведение которого осуществляется на принципах государственно-частного партнерства при финансовом участии Сбербанка.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов, управляющий удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский, представители подрядной организации.

Общая стоимость строительства бассейна составляет 580 млн рублей, Сбербанк является единственным кредитором. В сентябре проект стал победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «РосИнфра» как лучший в России в области спорта.

О ходе строительства гостям рассказал исполнительный директор КОМОССТРОЙ Александр Баушев. По его словам, работы на объекте начались ровно год назад и к настоящему моменту выполнено устройство кровли здания, чаши бассейна, трибун, наружных инженерных сетей и внутренней системы отопления. Ведется устройство силовых полов по периметру чаши бассейна и производится кирпичная кладка стен.

Стороны положительно оценили результаты осмотра и обсудили пути дальнейшего взаимодействия.

«Сбер – ключевой партнер Удмуртии, — отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. — У нас в работе очень важные для региона проекты. Один из них – завершение строительства этого долгожданного 50-метрового бассейна. Уже виден большой объем проведенных работ. На будущий год мы будем делать здесь первый заплыв. Но в проработке у нас не только бассейн. Есть проекты, связанные и с другими направлениями. Они касаются и транспорта, и спорта, и здравоохраненияя. Портфель проектов огромен, и я уверен, что Сбер здесь нас очень здорово поддержит».

«Мы нацелены на комплексное развитие Республики Удмуртия, — добавил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин. – Сегодня банком накоплен колоссальный опыт реализации ГЧП проектов, как типовых, так и сложно структурированных. Мы готовы делиться этим опытом с партнерами в Удмуртии, чтобы повышать инвестиционную привлекательность региона и качество жизни людей».

Следующим этапом встречи стало посещение Республиканского клинико-диагностического центра. В центре запущен пилотный проект Сбербанка по автоматизации заполнения медицинских документов. Решение Voice2Med от группы компаний ЦРТ позволяет заполнять медицинскую документацию, преобразуя голос врача в текст. Работа системы была наглядно продемонстрирована участникам встречи. Решение уже успешно работает в 80 учреждениях Москвы, 35 — Мордовии, Мурманске и др. городах, экономя более 20% времени врачей-рентгенологов. Распознавание речи достигает 97%. Кардиология — еще одно, новое направление развития системы, которое сейчас прорабатывается.

По словам Дмитрия Ополонского, врача-кардиолога, более года тестировавшего новую систему, у технологии большое будущее, для ее развития важно построить дальнейшую работу по оптимальному распознаванию голоса врачей-кардиологов с учетом специальной лексики, а также работать с медработниками в части развития цифровых навыков и перестройки работы под новые инструменты.

Эти и другие задачи цифровой трансформации системы здравоохранения Удмуртии гости обсудили позднее с профессиональным медицинским сообществом в ходе онлайн совещания, к которому присоединились главные врачи 42 больниц республики.

В частности, речь шла о тех готовых решениях по развитию медицины, которые предлагает сегодня Сбербанк. Многие из них уже реализованы в республике.

Это такие инструменты, как телемедицинская платформа СберЗдоровье. Она доступна жителям Удмуртии, находящимся на домашнем лечении с диагнозом пневмония и COVID-19. Благодаря платформе в республике уже порядка 400 человек находятся под удаленным медицинским наблюдением, и имеют возможность получать дистанционные консультации квалифицированных врачей в удобное для себя время.

На этапе внедрения находится сервис диагностики заболеваний с применением искусственного интеллекта. С ноября в рамках пилотного проекта региона со Сбером искусственный интеллект используется в 5 больницах Удмуртии для анализа снимков компьютерной томографии пациентов с заболеваниями органов дыхания. Сервис не только выявляет зоны затемнения на снимках легких, но и с высокой точностью определяет процент поражения тканей.

Перспективы дальнейшего сотрудничества лежат в сфере расширения применения искусственного интеллекта в работе медиков, уверен Пётр Колтыпин.

«Сегодня наши врачи несут колоссальную нагрузку. В настоящий момент мы принимаем самые активные меры, чтобы поддержать врачей не только словом, но и делом. Имеющиеся у нас готовые решения направлены на повышение качества обслуживания пациентов и высвобождение времени врачей. Времени, которое он сможет уделить не бумагам, а пациенту».

По итогам рабочей встречи Глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин актуализировали договоренности о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и информационных технологий, а также подтвердили намерения по созданию в республике центра компетенций по цифровизации здравоохранения.

ПАО «Сбербанк»