Прапорщика наказали за избиение солдата по ушам

Прапорщика из муромской войсковой части оштрафовали за дедовщину. Инцидент произошел весной этого года, но обнародовали его только сейчас. Прапорщик находился в комнате для сушки обмундирования вместе с солдатами. Один из них, как показалось прапорщику, проигнорировал его команды поторопиться на построение. Разозлившись, военнослужащий дважды ударил новобранца ладонями по ушам.

Случившееся принесло солдату физическую боль и нравственные страдания, сообщает портал «Муром24» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Владимирскому гарнизону. Телесное повреждение впоследствии квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью.

Прапорщика признали виновным в превышении должностных полномочий.

Приговором Владимирского гарнизонного военного суда прапорщик признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что солдат контрактной службы погиб во время боевых учений. Трагедия произошла на полигоне Сергейцево под Ковровом.