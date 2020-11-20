Появилось видео задержания подозреваемого в похищении 7-летнего мальчика

Следственный комитет и МВД России обнародовали видео задержания подозреваемого в похищении 7-летнего ребенка в Камешковском районе. Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Дом, где почти 2 месяца удерживали ребенка, проверяют криминалисты.

Подозреваемый в похищении первоклассника — 26-летний мужчина.

По данным следствия, 28 сентября 26-летний мужчина на автомобиле приехал в населенный пункт, где живет мальчик. Увидев около пруда ребенка, он остановился и начал с ним беседу. Затем он насильно посадил мальчик в автомобиль и отвёз его в дом в деревне Макариха Камешковского района.

— Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение, — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новость о том, что пропавший в конце сентября в Камешковском районе первоклассник, найден живым, появилась накануне поздно вечером. Отец освобождённого первоклассника рассказал о первой встрече с ребенком. Об этом «Призыв» сообщал здесь.