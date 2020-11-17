Последнее препятствие для начала строительства Рпенского проезда устранили

Контракт на строительство Рпенского проезда региональные власти заключат с госпредприятием «ДСУ № 3». На портале госзакупок сообщается, что документы находятся на подписании у поставщика закупки. Жалоба в антимонопольную службу от компании «Автогарант», из-за которой были приостановлены торги, рассмотрена. Специалисты признали ее обоснованной, но предписание на устранение недостатков не выдано. К выполнению контракта такого важного дорожного объекта приступят уже в этом году. Никаких препятствий больше нет.

— Формально жалоба была обоснованной. Но эти недостатки не ограничивали права участников. К торгам допустили всех пятерых участников. На решение комиссии эта жалоба не повлияла, — сообщили «Призыву» в региональном управлении ФАС.

Строительство Рпенского проезда обойдется в 2,078 миллиарда рублей.

В этом году уже поступило 500 миллионов рублей, в следующем заложено еще 770 миллионов рублей. Большая часть суммы приходит из федерального бюджета. К концу 2021 года объект должен быть выполнен на 3%.

Четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожками будет проложена от улицы Мира до Погодина. Ее протяженность — 2,2 километра. По масштабам строительства она сопоставима с Лыбедской магистралью во Владимире и обходом деревни Бараки в Судогодском районе. Эти два объекта тоже выполняло госпредприятие «ДСУ № 3».

Владимирская мэрия уже начала работу по изъятию земельных участков у владельцев. Первыми под нее попали части земель бизнес-центра и предприятия «Точмаш». Собственники уже ведут активные работы на участках, огораживают территории, вычищают от мусора свободные площади.

Ранее «Призыв» сообщал, что на федеральных трассах во Владимирской области завершается дорожный ремонт. До конца ноября будет изменена схема движения транспорта в Петушинском районе.