После введения QR-кодов рестораны и кафе оказались на грани выживания

После введения системы обязательной регистрации посетителей кафе, баров и ресторанов, многие заведения общепита Владимирской области начали закрываться или переходить на новый режим работы. Как пояснили «Призыву» владельцы бизнеса, всего за несколько дней поток клиентов резко упал. Люди боятся утечки данных и отказываются получать QR-код. Не все понимают, зачем нужно оставлять номер своего телефона и как его могут использовать. При этом говорить о проблемах многие представители общепита предпочитают анонимно.

— Многие наши клиенты услышали про QR-код и остались дома. Люди не понимают, что это такое, считают, что для посещения кафе надо теперь обязательно зарегистрироваться на Госуслугах. Это все сложно и долго. Поэтому не приходят, — рассказали «Призыву» в одной из ресторанов Владимира. — Чтобы минимизировать потери мы переходим на новый режим работы. В будни наши двери будут закрыты.

О возможных потерях говорят все больше и больше. После введения новых ограничительных мер, поток гостей сократился. И если летом бизнес начал восстанавливаться после первой волны пандемии, то уже в середине октября посетителей пришлось зазывать. QR-коды осложнили ситуацию, констатируют некоторые предприниматели.

— Люди у нас спрашивают, а зачем нужны эти QR-коды, как будут работать? Если мы добросовестно хотим трудиться, значит должны проверить на входе каждого клиента, нравится это не всем. Некоторые говорят, пойдем туда, где контроля нет, — говорит один из рестораторов Владимира. — В Москве эту систему ввели, поиграли и через месяц отменили.

На деле QR-код – информация обезличенная, говорят те, кто согласен работать по новым правилам. Кроме номера телефона ни имени, ни фамилии, гость заведения общепита нигде не оставляет. Теоретически ввести в базу данных можно любые цифры. Вот только так клиенты обманывают себя, уверены рестораторы. По идее, обязательная регистрация и последующее смс поможет вам узнать о возможном контакте с инфицированным человеком и вовремя обратить внимание на свое здоровье.

— Мы никому в душу не лезем, персональные данные не собираем. В первую очередь, это делается для здоровья наших гостей. У нас везде написано: «Нам важно, чтобы вы были здоровы». Мы помогаем вам быть проинформированными. С вас берут только номер телефона. Фактически, когда вы расплачиваетесь картами, вы также чекинитесь, — пояснил «Призыву» совладелец ресторана «По чесноку» Артем Силонов. —Я слышал, что у некоторых возникали проблемы после введения QR-кодов. Но пройти регистрацию можно легко и просто.

Рестораторы, готовые вводить новшества, говорят, обязательная регистрация клиентов – это компромисс. Чтобы сохранить рабочие места, возможность платить налоги и аренду, многие представители бизнеса готовы вместе с меню подавать QR-код. В идеале система должна работать оперативно, когда посетители заведения общепита получают смс-оповещения о возможном контакте с инфицированным коронавирусом через пару дней. Но для этого тестирование на ковид должно занимать максимум 48 часов. Пока ждать результатов анализа приходится неделями. И это подрывает доверие ко всей системе и заставляет клиента обедать и ужинать дома.

Убытки кафе, рестораны и бары терпят и в связи с отменой развлекательных мероприятий. По самым скромным подсчетам, эта мера может стоить им до 50% выручки. Для многих концерты, банкеты и праздничные программы – основной профиль. И без них остаться на плаву крайне сложно.

— Большое падение выручки не освобождает нас от обязательных платежей, например, коммунальщикам, которые не идут ни на какие уступки. Заработную плату, набранному, с огромным трудом, после первой волны, персоналу, мы обязаны платить, — рассказал «Призыву» арт-директор ресторана «Макс Брой» Никита Широков. — Деньги также уходят на выполнение всех требований по обеспечению эпидемиологической безопасности наших гостей, а это дополнительная, новая статья расходов.

На данный момент развлекать гостей заведения общепита не могут до 1 декабря. А что будет дальше – непонятно. Только одному владимирскому бару пришлось отменить сразу 16 выступлений.

— Концепция нашего бара – музыкальный коктейль-холл. Своеобразная творческая лаборатория для малоизвестных артистов из нашего города и не только. Это неделя без концертов и сразу минус 85% прибыли, — рассказал «Призыву» директор «Другого бара» Михаил Николаев. — Не хочется сдаваться, до этого весной мы как-то выживали, потом разрешили работать на летних верандах – это нам помогло. А сейчас надо снова думать, что делать.

Предприниматели ждут решения властей по мероприятиям в декабре.

Предприниматели признаются, их удивило решение отменить концерты именно в ресторанах и кафе. При этом выступать на других сценах пока можно, хоть и при 50% наполняемости залов. Если запрет развлекательных мероприятий продлят на декабрь, многие окажутся на грани выживания. Надежда только на Новый год. Многие рестораторы продолжают готовиться к корпоративам, но уверенности в том, что их удастся провести, нет. При этом предоплата уже получена, а у многих даже потрачена на закупку продуктов к праздничному столу, говорят владельцы бизнеса. И если все сорвется, деньги придется возвращать.

— Если корпоративы отменят, это будет последний гвоздь в крышку нашего бизнеса. Мы очень планировали за Новый год что-то заработать, чтобы обрасти жирком. Но сомнений сейчас много, получится это или нет, — рассказал «Призыву» один из рестораторов Владимира. — Но пока все идет к тому, что праздник отменят, мы уже думаем, что с этим делать. И закрывать заведения на несколько дней – не вариант. Я же не могут сказать людям, что они будут работать только в выходные и получать зарплату за пару дней всего. Так все люди разойдутся. Будем максимально переходить в онлайн, но это все не то.

В Москве, на которую так любят ориентироваться наши власти, гулять разрешили. Но только тесной компанией — до 50 человек и в детское время — до 23.00. В сложившихся условиях не самый плохой вариант, говорят владельцы заведений общепита во Владимире. У нас бары и рестораны хоть и работают до часа ночи, но без песен и танцев веселиться в праздники желающих немного.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области введены новые ограничительные меры, призванные приостановить распространение коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».