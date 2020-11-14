Посетительница школы красоты пострадала при наращивании ресниц

Жительница Владимира пострадала из-за наращивания ресниц в школе красоты. Туда она пришла в качестве модели. Уже во время выполнения процедуры девушка пожаловалась на жжение в глазах и неприятные ощущения. Однако мастера-преподавателя это не насторожило. Никаких рекомендаций по завершении процедуры она также не дала.

На следующий день у девушки появилась резкая боль в глазах и жжение, затем они опухли и покраснели. Врач осмотрел пострадавшую и зафиксировал повреждение роговицы глаз. Оказалось, что мастер не убрал излишки клея, это привело к химическому ожогу.

Наращивание ресниц было выполнено некачественно.

Девушка попыталась сообщить о случившемся мастеру, но была заблокирована. При этом видео и фото с указанной процедурой появились на странице школы красоты без согласия модели. Пострадавшая обратилась с иском в суд. Из-за причинённого вреда здоровью девушка не смогла работать и понесла финансовые потери.

В суде истица просила суд возместить расходы на лечение в размере 690 рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда за размещение фото и видео без ее согласия — 25 тысяч рублей. Представитель школы красоты в суд не явился. Также выяснилось, что такое юридическое лицо не зарегистрировано в Едином государственном реестре. Отвечать за все пришлось мастеру.

В итоге Фрунзенский районный суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с ответчика материальный ущерб в размере 690 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» рассказывал, что туристка смогла отсудить деньги за сорванную из-за пандемии поездку в Иорданию.