Получить бесплатные лекарства от коронавируса можно без теста

Уже на следующей неделе во Владимирской области терапевты начнут выписывать больным с коронавирусом бесплатные лекарства. При этом пациент, находящийся на домашнем лечении, не обязан предъявлять положительный тест. Об этом, сославшись на указания Минздрава, заявила сегодня директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Лечение больного должно начаться незамедлительно. Участковый врач будет ориентироваться на клиническую картину. Если у пациента есть типичные симптомы коранавирусной инфекции: повышенная температура, кашель, потеря обоняния, одышка, терапевт имеет право назначить ему лечение за счет средств федерального бюджета. Этой разъяснительной информации как раз и ждали медики.

Врачи будут ориентироваться на клиническую картину.

Также в облздраве поспешили успокоить пациентов, выписанных из госпиталей без отрицательных тестов. Бесплатное лечение они продолжат получать дома.

— К моменту выписки, как правило, у пациентов уже завершена противовирусная терапия, которая длится 10-14 дней. Завершается антибактериальная терапия, и пациент уже нуждается в поддерживающей терапии оральными антикоагулянтами. Также по указанию врача на дому может быть продолжено лечение и бесплатными медикаментами, которые указаны в схемах, — уточнила Елена Утемова.

Постановление Правительства РФ, которое регулирует использование финансовых средств для амбулаторного лечения пациентов, вступает в силу 13 ноября. Напомним, что Владимирской области на приобретение препаратов выделено более 51 миллиона рублей. Часть бесплатных лекарств уже поступила на аптечный склад облздрава.

— Мы провели большую работу совместно с центром организации закупочной деятельности, нашим аптечным складом. И на сегодняшний день законтрактованы практически все позиции. Часть из них уже поступила, остальные поступят на склад сегодня, – подчеркнула директор департамента здравоохранения. – И как только поступление препаратов основного пакета будет завершено, мы начнем в выходные дни осуществлять разнарядку по этим препаратам по медицинским организациям. И соответственно доктора смогут начинать лечение.

Таким образом, подытожили в облздраве, медикаментозное лечение за счет средств федерального бюджета будет проводиться как у новых, только что заболевших и проходящих лечение на дому пациентов, так и выписанных из стационаров.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области заработал телемедицинский центр. Пациентам рассказали, как прийти на прием к врачу… по телефону.