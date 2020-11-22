Похитителя мальчика заключили под стражу

Камешковский районный суд избрал меру пресечения для 26-летнего мужчину, удерживавшего в своём доме семилетнего школьника. Подозреваемый заключен под стражу на 1 месяц и 30 дней. Ему инкриминируется похищение несовершеннолетнего. До 19 января 2021 года предполагаемый преступник пробудет в СИЗО.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. На нём присутствовали родители первоклассника. Как пояснила мама школьника изданию «LIFE.ru», мужчина, который два месяца удерживал в своем доме ребенка, мотивов своего поступка не объяснил. Папа мальчика добавил, что «нормальные люди такого не делают».
Найти пропавшего ребёнка российским полицейским помогли зарубежные коллеги.
По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Во время задержания мужчина признался, что ребёнок находится в подвале. «LIFE.ru» публикует кадры с места, где похититель удерживал школьника. По данным издания, помещение напоминает бункер. Оно хорошо утеплено, оборудовано вентиляцией, а стеклопакеты с хорошей шумоизоляцией.
Похититель 7-летнего мальчика в Камешковском районе готовился к преступлению заранее и тщательно соблюдал меры конспирации. Таковы предварительные данные, которые озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Летом нынешнего года подозреваемый приобрел автомобиль и дом с подвалом на окраине деревни. 28 сентября, проезжая в районе поселка, где жил мальчик, он заметил ребенка около пруда без взрослых. Подозреваемый затолкал мальчика в машину и отвез в свой дом.
Освободить ребенка удалось спустя 52 дня. Мальчика обследовали медики. Никаких серьезных отклонений в здоровье не обнаружено. О том, что ребенок чувствует себя нормально, рассказал «Призыву» и отец первоклассника. Сейчас с ребёнком работают психологи. Все, что пережил мальчик, ещё предстоит установить. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Призыв» сообщал о первой встрече похищенного первоклассника со своими родителями.
Полина Тарбеева
Фото:»Медиазона»
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