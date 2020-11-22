Похитителя мальчика заключили под стражу

Камешковский районный суд избрал меру пресечения для 26-летнего мужчину, удерживавшего в своём доме семилетнего школьника. Подозреваемый заключен под стражу на 1 месяц и 30 дней. Ему инкриминируется похищение несовершеннолетнего. До 19 января 2021 года предполагаемый преступник пробудет в СИЗО.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. На нём присутствовали родители первоклассника. Как пояснила мама школьника изданию «LIFE.ru», мужчина, который два месяца удерживал в своем доме ребенка, мотивов своего поступка не объяснил. Папа мальчика добавил, что «нормальные люди такого не делают».

Найти пропавшего ребёнка российским полицейским помогли зарубежные коллеги.

По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Во время задержания мужчина признался, что ребёнок находится в подвале. «LIFE.ru» публикует кадры с места, где похититель удерживал школьника. По данным издания, помещение напоминает бункер. Оно хорошо утеплено, оборудовано вентиляцией, а стеклопакеты с хорошей шумоизоляцией.