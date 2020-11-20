Похититель 7-летнего мальчика спланировал преступление еще летом

Похититель 7-летнего мальчика в Камешковском районе готовился к преступлению заранее и тщательно соблюдал меры конспирации. Таковы предварительные данные, которые озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Летом этого года подозреваемый приобрел автомобиль и дом с подвалом на окраине деревни. 28 сентября, проезжая в районе поселка, где жил мальчик, он заметил ребенка без взрослых. Подозреваемый затолкал мальчика в машину и отвез в свой дом.

— Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь, — сообщила Ирина Волк.

Похититель специально купил машину и дом.

Найти пропавшего ребёнка российским полицейским помогли зарубежные коллеги. По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Ребёнок передан родителям. С подозреваемым в похищении работают следователи.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет и МВД России обнародовали видео задержания подозреваемого в похищении 7-летнего ребенка в Камешковском районе.