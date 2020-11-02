Погода во Владимире

Небольшая облачность и без осадков. Такая погода во Владимирской области ожидается завтра, 3 ноября. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью +5 градусов. Ветер южный с порывами до 3 метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что наступившая рабочая неделя будет короткой. 4 ноября жители Владимирской области вместе со всей страной будут праздновать День народного единства.