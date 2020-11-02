Погиб водитель врезавшейся в дерево легковушки

Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном районе

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу, 31 октября, в Гусь-Хрустальном районе. Около 6.20 на шестом километре автодороги Селимово — Заколпье — Вековка водитель автомобиля ВАЗ-2114, превысив скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 25-летний водитель скончался от полученных травм, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Пострадал также пассажир 1990 года рождения, он госпитализирован в больницу.

Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал, что под колесами самосвала погибла пенсионерка. ДТП произошло в Боголюбово.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области


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