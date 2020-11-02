Погиб водитель врезавшейся в дерево легковушки

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу, 31 октября, в Гусь-Хрустальном районе. Около 6.20 на шестом километре автодороги Селимово — Заколпье — Вековка водитель автомобиля ВАЗ-2114, превысив скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 25-летний водитель скончался от полученных травм, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Пострадал также пассажир 1990 года рождения, он госпитализирован в больницу.

Водитель погиб, пассажир госпитализирован.