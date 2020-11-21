Подрядчик заплатит миллионы за срыв сроков ремонта моста в Суздале

Ремонт до сих пор не завершен

Суздальская межрайонная прокуратура выписала штрафы подрядчикам, которые никак не могут завершить ремонт моста через реку Каменка по улице Коровники. Руководитель ООО «НПП СК МОСТ» должен будет выплатить 1 миллион, а юрлицо — свыше 20 миллионов рублей. Сроки капитальных работ переносились неоднократно, но движение транспорта по мосту так и не возобновлено. Подрядчик винил во всем бюрократические проволочки и пандемию. К середине осени дорожники обещали ускориться и сделать все к ноябрю, но и на завершающем этапе возникли сложности.

— Установлено, что в соответствии с муниципальным контрактом «НПП СК МОСТ» обязано было произвести капитальный ремонт моста до 1 июня 2020 года. Между тем, общество обязательств в срок не исполнило. По состоянию на 24 сентября работы выполнены лишь на 20%. До настоящего времени капитальный ремонт объекта транспортной инфраструктуры не завершен, — поясняет старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.

Администрация Суздаля каждый день считает пени в связи с нарушением сроков выполнения контракта. Сумма уже приличная — под миллион рублей. Глава администрации Сергей Сахаров регулярно проверяет стройку, подгоняет подрядчиков, но те жалуются на нехватку специалистов. Почти весь штат — жители Армении, а границы закрыты. Поэтому к делу подключают субподрядчиков, местных, из числа средних и малых предпринимателей.


Жители Суздаля готовят обращение президенту. Жалуются на то, что изначально проект капремонта моста не надо было корректировать и требуют наказать всех ответственных лиц.

Ранее «Призыв» сообщал, что проект суздальского Зарядья тоже выполняется с нарушениями сроков работ. Все объекты благоустройства должны были завершить к 1 октября.

Анна Тумановская  

Фото «Призыва» 


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