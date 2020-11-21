Подрядчик заплатит миллионы за срыв сроков ремонта моста в Суздале

Суздальская межрайонная прокуратура выписала штрафы подрядчикам, которые никак не могут завершить ремонт моста через реку Каменка по улице Коровники. Руководитель ООО «НПП СК МОСТ» должен будет выплатить 1 миллион, а юрлицо — свыше 20 миллионов рублей. Сроки капитальных работ переносились неоднократно, но движение транспорта по мосту так и не возобновлено. Подрядчик винил во всем бюрократические проволочки и пандемию. К середине осени дорожники обещали ускориться и сделать все к ноябрю, но и на завершающем этапе возникли сложности.

— Установлено, что в соответствии с муниципальным контрактом «НПП СК МОСТ» обязано было произвести капитальный ремонт моста до 1 июня 2020 года. Между тем, общество обязательств в срок не исполнило. По состоянию на 24 сентября работы выполнены лишь на 20%. До настоящего времени капитальный ремонт объекта транспортной инфраструктуры не завершен, — поясняет старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.

Администрация Суздаля каждый день считает пени в связи с нарушением сроков выполнения контракта. Сумма уже приличная — под миллион рублей. Глава администрации Сергей Сахаров регулярно проверяет стройку, подгоняет подрядчиков, но те жалуются на нехватку специалистов. Почти весь штат — жители Армении, а границы закрыты. Поэтому к делу подключают субподрядчиков, местных, из числа средних и малых предпринимателей.



Жители Суздаля готовят обращение президенту. Жалуются на то, что изначально проект капремонта моста не надо было корректировать и требуют наказать всех ответственных лиц.

Ранее «Призыв» сообщал, что проект суздальского Зарядья тоже выполняется с нарушениями сроков работ. Все объекты благоустройства должны были завершить к 1 октября.