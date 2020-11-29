Подарки онкобольным детям приносите в библиотеку

До празднования Нового года остается чуть больше месяца. Многие родители уже купили подарки своим детям. Но более всего в новогоднем чуде сейчас нуждаются больные ребятишки. Второй год подряд на базе Центральной городской библиотеки Владимира на Суздальском проспекте, 2, разворачивается акция «Добрый подарок» в пользу семей с онкобольными детьми области. Любой житель региона может принести туда подарки. Они пойдут ребятам, находящимся сейчас на поддерживающем лечении или недавно вышедшим в ремиссию, но оставленным под медицинским наблюдением. Во Владимирской области более 70 таких детей.

Акция продлится до 25 декабря. Телефон библиотеки: 8 (4922) 21-68-27.

Лечение онкологии — дело затратное, поэтому у многих семей денег на праздничные покупки просто нет, говорят волонтеры. Что можно принести в библиотеку для деток? Принимают в дар: детские книги, игры, головоломки, пазлы, наборы для творчества, детскую бижутерию, игрушки (кроме мягких). Не забывайте про то, что подарок должен быть новый.

— Мягкие игрушки нельзя, потому что в них могут быть микробы. А у деток с онкозаболеваниями слабый иммунитет. Предпочтительнее игрушки из материалов, которые можно обработать. И желательно, чтобы они были в индивидуальной упаковке, — пояснила «Призыву» волонтер Ирина Симонова.

Детей, находящихся на стационарном лечении, поздравят немного иначе. Каждый маленький пациент заранее скажет, какой подарок хотел бы получить на Новый год. И благотворители постараются исполнить их пожелания. Все подарки передадут через медперсонал. Сейчас волонтеры ищут людей, готовых стать добрыми волшебниками для деток, борющихся с онкологией. Возраст ребят — от 1 года до 18 лет. Подаркам будут рады не только малыши, но и подростки.

Желающие пожертвовать средства для маленьких пациентов могут позвонить по тел. 8-905-143-26-94 (Ирина Симонова).

Поднять настроение можно и мамам, денно и нощно находящимся рядом со своими больными малышами. В качестве подарков им подойдут косметические гигиенические средства: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д.

Ранее «Призыв» сообщал, что новогодние ёлки для детей в этом году пройдут с ограничениями.