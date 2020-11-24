Почти 30 протоколов составлено на нарушителей масочного режима

Более 160 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте провели во Владимирской области. С апреля проверки проходят во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке. Зафиксировано 49 нарушений. Масками пренебрегают как пассажиры, так и водители с кондукторами, констатирует «Белый дом». Часть нарушителей, заметив проверяющих, сразу же надевали средства защиты.

Рейды в общественном транспорте проходят ежедневно.

Однако не все отделались устными замечаниями. Проверяющими было оставлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Решения по ним вынесут районные суды.

Жителям Владимирской области напоминают, что за подобные нарушения гражданам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушения были совершены повторно или причинили вред здоровью, то наказание будет еще суровее.

Ранее общественный транспорт проверил Роспотребнадзор. Пробы были взяты с поверхностей поручней, входных дверей и сидений на конечных остановках. По результатам исследований, в салонах автобусов и троллейбусов COVID-19 не обнаружен.

Между тем, эпидемиологическая обстановка во Владимирской области остается тревожной. За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 129 жителей региона. Об этом «Призыв» сообщал здесь.