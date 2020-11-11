Почта Деда Мороза открылась во Владимире

Дед Мороз начал принимать письма с поздравлениями к своему дню рождения. Отправить их можно по новогодней почте. Специальный почтовый ящик установили в парке «Дружба». Он находится у здания администрации, в дождливую погоду будет перенесен в помещение. Объемные открытки и подарки, которые не поместятся в почтовый ящик, можно будет оставить в администрации парка. Праздничная почта будет работать до 18 ноября.

День рождения Деда Мороза во Владимире отметят 18 ноября.

Праздничные мероприятия состоятся не только в «Дружбе», но и в Центральном парке. В программе: яркое театрализованное представление с ростовыми куклами, аттракционы для детей и взрослых, фотозона, катание на лошадях и многое другое. Встречу с самим Дедом Морозом обещает администрация Центрального парка.

Ранее «Призыв» сообщал, что подготовка к Новому году началась и в Гусь-Хрустальном. В праздники местных жителей снова будут радовать сани Деда Мороза. Волшебная повозка начнёт колесить по городу в конце декабря.