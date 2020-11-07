Плановых пациентов из ОКБ направили по разным клиникам

Вся помощь пациентам, находившимся в хирургическом корпусе Областной клинической больницы до возобновления там работы ковидного госпиталя, обеспечена, заявили в департаменте здравоохранения. Плановых больных распределили по разным клиникам, в том числе за пределами Владимирской области. По направлению лечащего врача и полису ОМС пациент имеет право получить там помощь. Не повезло людям, ожидавшим операции, скажем, на тазобедренном суставе: они не могут получить помощь ни в ОКБ, ни в Пиганово, где на базе отропедического комплекса также развернули госпиталь для больных коронавирусом.

Госпиталь возобновил работу в 20-х числах октября. Там развернули 180 ковидных коек.

Тем, кто в нынешнем году планировал сделать эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов, дали отсрочку. По словам директора департамента Елены Утемовой, некоторые из пациентов сами начали просить перенести сроки операции, потому что боялись заболеть в больнице ковидом. Жаль, что тех, кто не просил, даже не предупредили о том, что операции пока не будет: им просто не позвонили, и всё. Но у нас люди сообразительные – сами догадались.

— Это неприятная ситуация, болевой синдром, но если отсрочка проведения лечения не предоставляет угрозу жизни, тогда переносим. В обратном случае — такая помощь пациенту будет оказана, — заверила Елена Утемова и расшифровала, кому именно окажут помощь. — В первую очередь, это пациенты с подозрением на опухолевые заболевания кишечника и пациенты колопроктологического отделения, работавшего в хирургическом корпусе. Эти объемы может взять сейчас Областной онкодиспансер, оказывающий помощь и при доброкачественных и злокачественных новообразованиях.

Торакальная хирургия во Владимире на сегодняшний день безальтернативна, уточняет Елена Утемова. Если в грудной клетке начался опухолевый процесс, пациентов переадресуют в Областной онкодиспансер либо иные федеральные клиники соседних регионов. Туда же отправят пациентов с патологией крупных магистральных сосудов и ишемией для проведения эндопротезирования. А вот за хирургической помощью с травмами, например, брюшной полости или черепа теперь всех везут в БСП «Красный крест».

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове и Камешково поставили ещё 35 коек для больных коронавирусом.