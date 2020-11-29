Пирожное в маске. Фото пекарни Добрые булки

Пирожные в масках стали продавать во Владимире

Новинку запустила известная сеть пекарен

Булочки в форме молекулы коронавируса, аналогичные бургеры, вопперы с тройным луком для соблюдения социальной дистанции и прочие кулинарные штучки на злобу дня — всё это можно увидеть сейчас в Интернете. Одна из самых пострадавших в коронавирус  отраслей — общепит пытается извлечь из ужасной ситуации хоть какую-то пользу. Владимирские кондитеры тоже в стороне не остались. В популярной в городе сети пекарен начали продавать пирожные с имитацией масок.

Пирожное с названием «Наденьте масочку» весит 85 граммов и стоит 75 рублей. По отзывам покупателей — вкусное.

Создатели владимирского антикороновирусного пирожного признаются, что идею подобного кулинарного изыска они увидели в виртуальной сети. Понятное дело, пришлось создать собственный дизайн и рецептуру — получилось вкусно и забавно.

Владимирский ресторатор Артём Силонов

Владимирский ресторатор Артём Силонов

— Мы увидели подобное творчество на просторах интернета, быстро его доработали и запустили на наши полки, — сообщил «Призыву» соучредитель сети пекарен «Добрые булки» Артём Силонов.

Из чего состоит владимирское креативное пирожное? Смайлик сверху — лимонная картошка, под ней лимонное варенье, всё это в обычной песочной корзиночке. Рисунки сделаны мастикой, но некоторые выполнены из крема, говорят кондитеры.

Пирожные в масочке. Фото с сайта: pikabu.ru

Пирожные, аналогичные владимирским, можно найти в Интернете, правда, они чуть больше по весу и дороже. Фото с сайта: pikabu.ru

Пока владимирские кулинары придумывают новые блюда, местные чиновники пекут новые постановления, направленные на усиление ограничений.  Как сообщил ранее «Призыв», до 29 декабря фуд-кортам, расположенным в местах продаж торговых центров, разрешили работать только при обеспечении социальной дистанции и 50% заполняемости. Если пообедать решат больше людей, им придется подождать, пока освободятся столики.

Владимирский общепит переживает трудные времена

Куда хуже дела у кафе, баров и ресторанов. В преддверии Нового года им продлили запрет на дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Действовать он будет до 29 декабря.

Андрей Бобышев

Фото из личного аккаунта Артёмв Силонова в ВК


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