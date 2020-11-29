Пирожные в масках стали продавать во Владимире

Булочки в форме молекулы коронавируса, аналогичные бургеры, вопперы с тройным луком для соблюдения социальной дистанции и прочие кулинарные штучки на злобу дня — всё это можно увидеть сейчас в Интернете. Одна из самых пострадавших в коронавирус отраслей — общепит пытается извлечь из ужасной ситуации хоть какую-то пользу. Владимирские кондитеры тоже в стороне не остались. В популярной в городе сети пекарен начали продавать пирожные с имитацией масок.

Пирожное с названием «Наденьте масочку» весит 85 граммов и стоит 75 рублей. По отзывам покупателей — вкусное.

Создатели владимирского антикороновирусного пирожного признаются, что идею подобного кулинарного изыска они увидели в виртуальной сети. Понятное дело, пришлось создать собственный дизайн и рецептуру — получилось вкусно и забавно.

— Мы увидели подобное творчество на просторах интернета, быстро его доработали и запустили на наши полки, — сообщил «Призыву» соучредитель сети пекарен «Добрые булки» Артём Силонов.

Из чего состоит владимирское креативное пирожное? Смайлик сверху — лимонная картошка, под ней лимонное варенье, всё это в обычной песочной корзиночке. Рисунки сделаны мастикой, но некоторые выполнены из крема, говорят кондитеры.

Пока владимирские кулинары придумывают новые блюда, местные чиновники пекут новые постановления, направленные на усиление ограничений. Как сообщил ранее «Призыв», до 29 декабря фуд-кортам, расположенным в местах продаж торговых центров, разрешили работать только при обеспечении социальной дистанции и 50% заполняемости. Если пообедать решат больше людей, им придется подождать, пока освободятся столики.

Куда хуже дела у кафе, баров и ресторанов. В преддверии Нового года им продлили запрет на дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Действовать он будет до 29 декабря.