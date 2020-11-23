Пешехода насмерть сбили на трассе в Боголюбово

Смертельная авария произошла сегодня утром на федеральной трассе в поселке Боголюбово. «УАЗ-Патриот» сбил на перекрестке в сторону Суромны пешехода. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 51-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Авария случилась в шесть утра, когда на улице еще было темно. Шел небольшой снег. Видимость была ограничена. В час пик движение на участке трассы в черте Боголюбово было затруднено.

Женщина скончалась в машине скорой помощи.

В этом году на дорогах Владимирской области произошло 375 ДТП с участием пешеходов. Аварийность снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Но ГИБДД тревожат другие показатели — тяжесть последствий. Стремительно растет число погибших и травмированных. В этом году погибли 64 пешехода. К сведению, 145 аварий с пешими участниками дорожного движения зарегистрированы на «зебре».

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с участием машины скорой помощи в Гороховецком районе. Пострадали два человека.