Перебои с теплом возможны в 12 городах и селах области

Эксперты регионального управления Ростехнадзора требуют устранить нескольких десятков нарушений, допущенных при подготовке к отопительному сезону в 12 муниципальных образованиях Владимирской области. В их числе — Владимир, Ковров, Муром, Александровский, Вязниковский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Суздальский районы. Они не получили пока паспорта готовности к отопительному сезону, хотя тепло пущено месяц назад. Замечания Ростехнадзора касаются запасов топлива, проводимых ремонтных работ и реконструкций, проблем с теплоносителем в жилых домах.

К середине ноября муниципалитеты имели 64 замечания от Ростехнадзора.

В областном департаменте ЖКХ поясняют, что на паспорта готовности в нынешнем году пристальное внимание обращают федеральные власти. Поэтому от муниципалитетов будут требовать до последнего, чтобы все замечания были устранены. Иначе может пострадать рейтинг региона, что непременно отразится на суммах субсидий, выделяемых на модернизацию систем ЖКХ, а также на экологические программы.

— Александровский район не получает паспорт готовности уже третий год подряд. Что это? Саботаж или непрофессионализм? Нежелание руководства района качественно подготовить район к отопительному сезону? — негодует врио вице-губернатор Роман Годунин. — Как и в вопросе погашения долгов за газ, активности и инициативы со стороны руководства муниципалитета явно не наблюдается. Задолженность Александровского района составляет почти миллиард рублей и продолжает расти.



В лучшем случае, муниципалитеты после ликвидации всех упущений получат акты готовности. Положение руководителей здорово пошатнётся. Недостатки не формальные — они реально могут повлиять на прохождение теплосезона. Все помнят аварию, случившуюся во Владимире у хлебокомбината, когда из-за порыва на трубопроводе упало давление в сетях половины города. Во многих квартирах тепла не было 2-3 дня. И в этом году ремонтная компания в областном центре изрядно затянулась.

Во Владимире ремонт на теплосетях на Октябрьском проспекте продлится до середины декабря.

Большие претензии по качеству теплоснабжения и суммы платежей имеют жители поселка Городищи Петушинского района. Как «Призыв» сообщал ранее, пенсионеры обратились к властям и ресурсникам с требованием внести корректировки в расчеты.