Пенсионерам бесплатно привезут продукты и помогут с уборкой

Жителям Владимирской области в возрасте старше 65 лет, вынужденным находиться на самоизоляции, продолжают помогать продуктами питания и предметами первой необходимости. В первую очередь, это касается малоимущих одиноких пенсионеров. Однако на такую помощь могут рассчитывать и отдельные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого следует обратиться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.

С марта по ноябрь департамент социальной защиты населения организовал доставку более 33 тысяч наборов продуктов питания и предметов первой необходимости пенсионерам, инвалидам и малоимущим гражданам. Нуждающиеся семьи с детьми получили 28,2 тысячи бесплатных наборов. Совместно с волонтёрами в рамках общероссийской акции «Мы вместе!» выдано бесплатно 20 тысяч продуктовых наборов.

В области проживает более 199,5 тысяч граждан старше 65 лет, из них более 62 тысяч – одинокие.

Помощь оказывается мобильными бригадами учреждений социального обслуживания населения. В работе задействованы 22 автомобиля, приобретённых в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Большую работу проводят и волонтёры.

Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости можно получить и услуги на дому. Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тысячам жителей области. В отдалённые населённые пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». С начала года в них приняли участие более 26 тысяч человек.

Раннее «Призыв» сообщал, то во Владимире ищут волонтеров, которые в преддверии Нового года в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек пройдут по квартирам и вручат подарки детям.