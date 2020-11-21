«Пекинку» перекроют ночью шесть раз

На подъезде к перекрёстку «Пекинки» с улицей Горького во Владимире несколько раз перекроют движение для монтажа рамных П-образных опоры для новых дорожных знаков. Случится это грядущей ночью. Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23.00, 0.00 и 1.00. Со стороны Нижнего Новгорода — в 2.00, 3.00 и 4.00. В пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород» просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.

На этом же перекрестке закроют наземные пешеходные переходы через федеральную трассу. Пешеходы смогут перейти дорогу только по расположенному рядом надземному переходу.

Пути объезда стоит продумать в ночь с 21 на 22 ноября.

Рамные П-образные опоры придут на смену закрепленным над дорогой растяжкам. Именно на них на «Пекинке» устанавливали дорожные знаки, однако хлипкие тросы не выдерживали напора ветра. Упавшие дорожные знаки даже повредили несколько автомобилей. В итоге растяжки демонтировали, на смену пришли капитальные конструкции.

Ранее «Призыв» сообщал, что на федеральной трассе в Петушинском районе закроют левый поворот. Новая схема движения начнет действовать с 23 ноября.