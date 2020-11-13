Пациентов с подозрением на COVID-19 отправят в «красную зону»

В поликлиниках Владимирской области организуют «красные зоны» для пациентов с респираторными симптомами. Надо понимать, что среди них есть и потенциально ковид-положительные больные. А поэтому принципиально важно отделить их от тех, кто пришел к врачу с неинфекционной патологией, считают в облздраве. Развести потоки — задача первоочередная. «Красную зону» обозначат специальной перегородкой, в нее будет организован отдельный вход. Об этом на брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке в регионе, сообщила глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

— Когда пациенты с симптомами респираторных заболеваний смешиваются с пациентами, которые пришли с обострением других заболеваний, это недопустимо, — отметила Елена Утемова. — Жители, которые обслуживаются в городской больнице № 4, уже увидели на улице Каманина, 25, перегородку. Она отсекает пациентов с респираторными заболеваниями. Там несколько кабинетов с отдельным входом с улицы. Такая же работа сейчас проводится и в поликлинике № 1, и в основном здании, и филиале. Мы по коридору ставим стенку с дверью, есть, условно говоря, как в стационарах, «красная», опасная зона, в которой мы принимаем пациентов с признаками респираторных заболеваний.

По словам Елены Утемовой, изолировать пациентов с симптомами ОРВИ планируют во всех медицинских учреждениях области. В специальной зоне у больного возьмут и анализы, в том числе мазок на коронавирус, и сделают электрокардиографию. Пока же больные с разными диагнозами стоят в одной очереди. Так, жители Покрова поделились в социальных сетях видео толпы, которая выстроилась в кабинет забора крови. Люди располагаются даже на ступеньках.

Ни для кого не секрет, что больным с подозрением на коронавирус все чаще предлагают самому прийти на прием. Врачей не хватает, и вызвать специалиста на дом получается далеко не у всех. Пациенты рассказывают, как по телефону их отправляют в общую очередь к терапевту. «К нам приходят с ковидом все, надевают маски, перчатки и сидят в общей очереди», — пояснили в регистратуре жителю Владимира, у которого ковид подтвержден КТ.

И этот пример не единичный. Областному департаменту здравоохранения все чаще приходится отвечать на вопросы про смешивание потоков инфицированных пациентов с теми, кто пришел проверить сердце или желудок. Власти каждый раз говорят про то, что это недопустимо, что надо жаловаться главному врачу поликлиники, которая отказала в визите участкового терапевта на дом. Но все понимают, что система работает с максимальным напряжением и дозвониться до регистратуры получается не всегда и не у всех.

Пациентов с коронавирусом отправляют в общую очередь к терапевту.

Об этой проблеме люди сообщили губернатору в комментариях под новостью о болезни главы региона. Владимир Сипягин не успел написать на своей личной странице, что у него поднялась температура и ему пришлось вызвать участкового врача, как сотни человек поинтересовались, по какому телефону ему удалось дозвониться до поликлиники.

— А мы два дня кряду не можем дозвониться. И девочки с «горячей линии» департамента здравоохранения говорят: ничем не можем помочь, вы же видите, какая ситуация. И ставят на удержание вызов, — отмечали жители области.

Люди рассказывают, что в очереди на прием им приходится проводить не один час. Рядом сидят пациенты с подтвержденным ковидом. В одном коридоре собирается до 50 человек. Социальную дистанцию в таких условиях соблюдать практически невозможно. Учитывая, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, заразиться в больнице могут даже те, кто просто пришел за справкой. Понимая это, в облздраве просят без надобности к врачам сейчас не ходить.

— Я бы хотела обратиться к тем, кто сегодня приходит в больницу в связи с обострением хронических заболеваний. Я очень прошу посещать поликлинику исключительно по предварительной записи, — говорит Елена Утемова. — Сейчас на одного пришедшего по предварительной записи у нас от 3 до 5 пациентов, которые пришли записаться. И понятно, что большинство, живя прошлой памятью, приходят в дискретное время, в утренние часы, когда пациентов наибольшее количество в поликлинике. Если можно избежать посещения поликлиники, примите для себя это решение отсрочить поход к врачу.

Никто уже не скрывает, что ситуация с распространением коронавируса в области сложная. Каждый день устанавливаются новые антирекорды по суточному приросту заболевших. Сегодня COVID-19 подтвердился у 120 человек. Для сравнения, в начале осени заболевших было почти на сотню меньше. На этом фоне в регионе вводят все новые ограничения. До 1 декабря кафе и ресторанам запретили организовывать развлекательные мероприятия. Они вынуждены отменять вечеринки и концерты. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.