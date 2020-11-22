Пациентов просят не ходить в поликлиники без звонка

Пациентов Владимирской области призвали не посещать поликлиники без предварительной записи. Исключение — внезапное, острое заболевание. Во всех остальных случаях можно записаться через интернет или по телефону. И ту, и другую возможность обеспечивает «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ). Отказов в записи не должно быть, заверила директор департамента здравоохранения администрации области Елена Утемова. Раньше такие проблемы были, но теперь проводится «работа над ошибками».

Горячая линия — 8-800-200-36-33. Для жителей Владимира — 7777-33. График работы горячей линии: по будням с 8:30 до 17:00. Суббота, воскресенье — выходной.

— Мы выявили проблему, связанную с работой колл-центра. Там отсутствовал лист ожидания. Когда пациент звонил и просил записать к тому или иному специалисту, оператор зачастую отвечал: «Не вижу свободных ячеек и ничем помочь не могу», — пояснила Елена Утемова. — Сейчас в МИАЦ создаётся система формирования листа ожидания. Пациентов будут записывать туда с последующим информированием о дате посещения поликлиники.

По словам Елены Утемовой, в Минздраве РФ призывают регионы делать акцент не только на увеличение ковидных коек, но и на повышение эффективности амбулаторной помощи. По субботам в поликлиниках будет организован профдень, когда люди смогут обращаться не с заболеваниями, а для получения справок, выписок и заключений. А ещё там начнут выдавать бесплатные гигиенические маски для людей, забывших по каким-то причинам взять свою.

Ранее «Призыв» рассказывал, как с помощью телемедицины можно записаться на вторичный прием к врачу. Специалист проконсультирует пациента онлайн по компьютеру либо телефону. Видеоинструкцию по использованию этого ресурса можно посмотреть здесь.