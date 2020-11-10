Пациентка выпала из окна инфекционного госпиталя

Трагедия произошла в инфекционном госпитале Ковровской городской больницы №1. 7 ноября из окна третьего этажа лечебного учреждения выпала 73-летняя пациентка. От полученных травм пенсионерка скончалась. Факт «Призыву» подтвердили в пресс-службе СУ СКР России по Владимирской области. В ведомстве уточнили, что криминала в данном случае нет. По факту смерти женщины назначена доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следком проводит доследственную проверку.

На базе Ковровской городской больницы №1 еще весной были развернуты койки для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар в частном доме унес жизнь пожилой женщины.