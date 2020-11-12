Пациентам рассказали, как прийти на прием к врачу… по телефону

Жителям Владимирской области предлагают заменить привычный поход к врачу телефонным звонком. Сегодня новый телемедицинский сервис презентовали в «Белом доме». Идея вроде бы простая. Система здравоохранения должна пройти цифровую модернизацию: когда не вы идете к врачу, а врач приходит к вам. В формате телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Записаться на прием можно заранее. Но только к специалисту той клиники, к которой прикреплен пациент. Попасть из района к областным врачам не получится.

Да и оформить запрос вряд ли выйдет у всех. И дело не в сбоях системы, хотя и это может иметь место, просто старшему поколению не так просто разобраться с гаджетами. А ссылка для многих пенсионеров — это не переход на нужный сайт, а что-то из жизни и судьбы декабристов. Но если постараться, освоить можно не только «Одноклассники», но и телемедицинский сервис.

Телемедицинский сервис начал работать в регионе

Алгоритм записи к врачам объяснили руководители Медицинского информационно-аналитического центра. Первым делом проверяем у себя наличие полиса ОМС. Нашли нужный документ, регистрируемся на портале государственных услуг. Не получилось у самих, просим помочь родственников. Общаемся с ними с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Дальше скачиваем мобильную версию «Моя медицина», которая доступна в магазине приложений Google Play. Переходим по ссылке 33.telemed.chat. Это и есть регистрационное окошко. Без очередей выбираем врача и записываемся. Для удобства пациентов МИАЦ разработал пошаговую видеоинструкцию.

— У каждого врача есть расписание. Пациент, который хочет записаться, может это сделать в свободной ячейке. Это аналогично очному приему и особенно удобно для пациентов с хроническим заболеваниями, у которых длительное лечение и которым надо периодически приходить на прием. Для них это дополнительное удобство, не надо приходить в поликлинику. Тем более сейчас ситуация с коронавирусом, можно заразиться, — отметил начальник отдела программного обеспечения МИАЦ Андрей Трушко. — У врача есть очный прием, есть прием с помощью телемедицинской консультации. По большому счету ничего не меняется, просто используются новые технологии

Сейчас к телемедицинскому сервису подключены 13 медорганизаций.

Это Областная детская клиническая больница, Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Городская поликлиника №2 г. Владимира, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Городская больница №7 г. Владимира, Ковровская многопрофильная городская больница №1, Муромская городская больница №2, Детская больница округа Муром, Гусь-Хрустальная городская больница, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, Ковровская, Вязниковская и Золотковская районные больницы. До конца года этот список будет расширен до 55 организаций.

Однако телемедицина очного контакта врача и пациента не заменит. Она скорее предназначена для повторных приемов, когда доктор вас уже видел, слушал, щупал, назначил лечение и открыл больничный. Получить лист временной нетрудоспособности с помощью сервиса не получится. А значит дорогу в больницу забывать нельзя.

— Первичный прием должен быть офлайн, человеку должен быть поставлен диагноз, его доктор должен осмотреть. Телемедицина для вторичного приема. По телефону больничный лист выписать невозможно, — подчеркивает директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области Юлия Арсенина. —Дистанционно можно оценить динамику состояния пациента, скорректировать лечение. Кроме того, в период пандемии врачи смогут контролировать состояние пациентов, которые проходят лечение на дому.

Цифровым сервисом уже успели воспользоваться десятки пациентов. По крайней мере об этом уже заявили разработчики сервиса. Для кого-то подобный прием был первичным. В этом случае, задача доктора — маршрутизация пациента. И тут важно, чтобы больного послали… но только к нужному специалисту.

Ранее «Призыв» сообщал, что первая партия лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому поступила во Владимирскую область. На закупку препаратов уже потрачено более 38 миллионов рублей из федерального бюджета.