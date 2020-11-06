Партию вакцины от ковида из 1100 доз везут в наш регион

Во Владимирскую область на днях поступит новая партия вакцины от коронавирусной инфекции — около 1100 доз. Они предназначены работникам здравоохранения. Прививаться от ковида медики начали ещё в середине октября, когда в регион поступило несколько десятков доз. Первая кампания стартовала во Владимире на базе пятой городской больницы. Отбор желающих был строгий, признаются в облздраве. В итоге 41 человек прошел иммунизацию новой вакциной. У одного после был скачок температуры до 39 градусов, остальные чувствуют себя нормально.

— Все эти медики, прошедшие вакцинацию, учтены в федеральном регистре COVID-19. Перед этим они прошли лабораторные исследования, ЭКГ. Их осматривала иммунологическая бригада, принимавшая решение о возможности вакцинации, — пояснила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения области. — За три дня до вакцинации медики сдали ПЦР-мазок на коронавирусную инфекцию и анализ крови на наличие антител. Если хоть один анализ положительный, человек не допускался к вакцинации. Все привившиеся медики, кроме одного с температурой, уже начали участвовать во втором этапе вакцинации.

По инструкции второй этап вакцинации начинается через три недели после первого.

Тем временем губернатор подписал соглашение с Минздравом РФ, и в ближайшее время в область поступит ещё порядка 1100 доз вакцины от коронавируса. Они будут распределены по нескольким медучреждениям. Оказывается, вакцина достаточно капризна и имеет «суперсложные» условия хранения.

– Она доставляется в замороженном виде и хранится на аптечном складе при температуре минус 20 градусов. И если она была хоть однократно разморожена, её уже использовать нельзя, — предупредила Елена Утемова. — Вакцина достается из морозильной камере при пациенте. Тут же размораживается, оттаивая в течение получаса. Потом вводится человеку, и тот час находится под наблюдением медработника.

Один из критериев отбора медорганизаций, куда поступит вакцина, – наличие у них фармацевтических холодильных камер.

Ранее «Призыв» рассказывал о статистике заразившихся ковидом во Владимирской области. Чаще этот недуг проявляется у женщин и людей старше 50 лет.