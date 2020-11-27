Пандемия коронавируса затянула сроки капитального ремонта

Конец ноября. Работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах Владимирской области выполнены на 80%. План текущего года — 509 домов, сделаны работы в 271 доме. Подрядчики ускорились, ведь до конца года остались считанные дни, да и погода пока позволяет проводить наружные работы. Заметно активизировались рабочие. В кварталах двухэтажных домов слышится стук молотков, видны искры сварки, работают погрузчики. Завершаются работы по обновлению текущих крыш. Во дворы высоток подвезли лифтовое оборудование. Там главная проблема — лифты с почти стопроцентным износом. В этом году уже сделаны 158 крыш, 38 фасадов, 19 внутридомовых систем, 145 лифтов в 51 доме, а также 4 подвала и 1 фундамент.

Все усложнил коронавирус

Свой отпечаток наложила пандемия. Подрядчики жалуются, что дорожают строительные материалы, возникают перебои с поставками оборудования, не хватает рабочей силы. Так, представители Фонда капремонта проверили дома № 3а по Комиссарова и № 4 по Соколова-Соколенка. Жители жалуются, что все сроки подрядчик нарушил. Лифты никак не заменят, все уже устали ходить пешком. Пожилые стали заложниками своих жилищ на верхних этажах. Оказалось, что Щербинский лифтостроительный завод задерживает поставку оборудования. Подрядчику никак не удается на него повлиять.

Крыши текут

Лидеры среди всех видов капремонта — крыши. До конца года капремонт должны завершить в 129 домах . 90 кровель — в работе. В домах с полувековой историей это настоящая проблема. Управляющие компании в рамках текущего ремонта латают один кусок рубероида, шифера, старого металла, а после очередных дождей вода просачивается через швы в другом месте. Самостоятельно собственники починить кровлю не в состоянии, ценник — огромный. Поэтому их единственная возможность продвинуться в очереди домов, прибавив плату за капремонт.

В этом году три дома попали в региональную программу вне очереди. Потребовался неотложный ремонт. Еще 32 дома за свои успехи в отчислениях в Фонд капремонта получили финансирование досрочно. Особая гордость — дом № 34 по улице Большой Нижегородской. Он находится в историческом центре в сквере, где стоит памятник спортсмену Николаю Андрианову. За счет средств из Фонда капремонта отремонтировали фасад, восстановили фрески, заменили балконы.

Энергоэффективность в тренде

С каждым годом Фонд содействия реформированию ЖКХ все больше стимулирует регионы на энергоэффективный капитальный ремонт. Призывают ставить такое оборудование и применять такие материалы, которые бы впоследствии давали возможность собственникам экономить на коммунальных платежах. Фонд готов софинансировать такие мероприятия, лишь бы были заявки от собственников и управляющих компаний, которые обслуживают их дома. В этом году подобные работы были выполнены во Владимире и Кольчугино.

В домах № 7 по улице Безыменского во Владимире и № 1г по улице Чапаева в Кольчугино установлены узлы управления и регулирования подачи тепловой энергии, повышена теплозащита наружных стен. Кроме того, в доме № 7 по улице Безыменского отремонтированы трубопроводы внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, в доме № 1г по улице Чапаева усилена теплозащита крыши. Жители дома на Безыменского смогут сэкономить 842,62 тысячи рублей, на Чапаева в Кольчугино – 983,86 тысячи рублей. На будущий год уже хотят заявиться дома из Мурома, Гусь-Хрустального, Камешково и Меленок.

Как энергоэффективные технологии помогают экономить на коммунальных платежах, читайте в материале «Призыва».

Планы на 2021 год

В программу капремонта 2020 года также включен пакет по подготовке проектов и смет на дома, которые будут отремонтированы в следующем году. По 109 объектам уже есть необходимые документы. Составлена и предварительная программа капремонта на 2021 год. В нее попали 282 дома. Торги на объекты уже объявлены, по 186 домам заключены договоры с подрядчиками. Ничего не мешает им приступить к работам сейчас.

Больным вопросом для Фонда капремонта остается размер взноса. Он ни разу не повышался на протяжении шести лет — 6,5 рубля с квадратного метра. Власти говорят, что прорабатывались разные варианты повышения минимальной ставки, но пока окончательного решения не принято. На сегодня жители всех 8099 домов, чьи взносы копятся на счете регионального оператора, платят по минимуму. Жители 3084 домов перечисляют на специальные счета. Они могут повышать сумму по решению общего собрания собственников жилья. Они самостоятельно решают, когда и какой ремонт проводить. Лишь бы он был капитальный, за этим Фонд капремонт и департамент ЖКХ следят.

Ранее «Призыв» сообщал, что Ростехнадзор обнаружил под сотню замечаний у коммунальных служб по подготовке и запуску отопительного сезона. Если они их не устранят, пока не наступили холода, возможны перебои.