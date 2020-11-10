Ожидание и реальность: как лечат коронавирус дома

ОЖИДАНИЕ: Наблюдать за больным на домашнем карантине обязаны врачи. Человека с признаками коронавирусной инфекции в очередях поликлиник быть не должно. На этом настаивают облздрав и Роспотребнадзор. При температуре пациент имеет право вызвать врача на дом, тот должен взять у него мазок и вести дальнейшее наблюдение. Для этого в регионе создается круглосуточный дистанционный центр. Контактный телефон центра больному должен выдать участковый врач.

Облздрав запустил и новый телемедицинский сервис «Моя медицина». Для получения консультации врача необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Предусмотрено три варианта общения – в формате телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Так же на территории области ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00 работает колл-центр. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33.

РЕАЛЬНОСТЬ: Я лично пыталась вызвать врача на дом – не получилось, телефон регистратуры был занят до обеда. В колл-центре посоветовали обратиться за помощью в частную клинику. А участковый врач, к которому пришлось идти на прием в поликлинику, несмотря на признаки ковида, не стал брать мазок, и тоже отправил делать тест за деньги. А теперь скажите, многие ли пациенты имеют возможность наблюдаться онлайн, даже если сервис «Моя медицина» все-таки начнет работать нормально?