Ожидание и реальность: как лечат коронавирус дома

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Помоги себе дома
Пациенты с коронавирусом будут массово лечиться амбулаторно, т.е. на дому. Новые правила, одобренные Минздравом, вступили в силу на этой неделе. Теперь пациента не будут госпитализировать, если клиническая картина позволяет. То есть, по мнению врача, он не находится на грани жизни и смерти, не нуждается в экстренной помощи.
Но реальность, как вы знаете, идет вразрез с рекомендациями. Об этом сообщают сами медики. Во Владимирской области, к примеру, фельдшеры вынуждены порой оставлять пациентов дома даже с тяжелым течением ковида, потому что больничных коек на всех не хватает. Рассмотрим основные правила домашнего лечения пациента с коронавирусом в формате ожидание — реальность.
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Пациента должен наблюдать врач офлайн или онлайн
ОЖИДАНИЕ: Наблюдать за больным на домашнем карантине обязаны врачи. Человека с признаками коронавирусной инфекции в очередях поликлиник быть не должно. На этом настаивают облздрав и Роспотребнадзор. При температуре пациент имеет право вызвать врача на дом, тот должен взять у него мазок и вести дальнейшее наблюдение. Для этого в регионе создается круглосуточный дистанционный центр. Контактный телефон центра больному должен выдать участковый врач.
Облздрав запустил и новый телемедицинский сервис «Моя медицина». Для получения консультации врача необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Предусмотрено три варианта общения – в формате телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Так же на территории области ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00 работает колл-центр. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33.
РЕАЛЬНОСТЬ: Я лично пыталась вызвать врача на дом – не получилось, телефон регистратуры был занят до обеда. В колл-центре посоветовали обратиться за помощью в частную клинику. А участковый врач, к которому пришлось идти на прием в поликлинику, несмотря на признаки ковида, не стал брать мазок, и тоже отправил делать тест за деньги. А теперь скажите, многие ли пациенты имеют возможность наблюдаться онлайн, даже если сервис «Моя медицина» все-таки начнет работать нормально?
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Оформить больничный можно дистанционно
ОЖИДАНИЕ: Пока пациент находится на карантине дома, ему открывают лист нетрудоспособности на две недели. Это касается даже «контактных» родственников, не говоря уже о самом больном. «Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанционно на сайте Фонда социального страхования», — сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.
РЕАЛЬНОСТЬ: «Призыв» обратился за разъяснением в региональное отделение Фонда. Здесь пояснили, что получить больничный дистанционно имеют право лишь пациенты категории 65+. Им действительно бумаги оформляют в бухгалтерии работодателя. На конец октября в регионе работающие пенсионеры 65+ получили 69 284 пособий на сумму более 691 миллионов рублей. Всем остальным после выздоровления придется — таки идти на прием к врачу.
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Больной и контактировавшие с ним должны изолироваться
ОЖИДАНИЕ: Если коронавирус подтвержден, инфицированный обязан изолироваться на 14 дней. Даже если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. На карантин должны отправиться и все, кто контактировал с больным: члены семьи, с которыми он проживает, коллеги из одного кабинета, а также друзья и знакомые, с кем последние две недели был «тесный и продолжительный контакт». И вот все эти люди, согласно требованиям Роспотребнадзора, не должны выходить из дома даже, чтобы купить продукты или выбросить мусор.
«Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей или волонтёров,» — советуют в ведомстве.
РЕАЛЬНОСТЬ: В жизни все не так просто. Что делать, если человек одинокий, у него, например, нет родственников в городе. Или все друзья тоже самоизолировались согласно тем же правилам? Волонтеры просто не в силах обойти всех больных, купить продукты, лекарства, выгулять собаку и вынести мусор. Поэтому правила многим приходится нарушать, чтобы выжить.
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Больного должны изолировать в отдельном помещении
ОЖИДАНИЕ: В своих новых рекомендациях Минздрав пошел еще дальше. Если пациент живет в коммуналке или общежитии, его должны госпитализировать. То же самое, если он проживает с пенсионерами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями. Всем остальным инфицированного предлагается изолировать в отдельной комнате квартиры.
«Лица, проживающие с пациентом в одном помещении, должны быть проинформированы медицинским работником о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом помещении.Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщается в приказе Минздрава.
РЕАЛЬНОСТЬ: Почему-то в этом документе не разъясняется, что делать, если вы живете в однокомнатной квартире. А ведь таких семей много. Или если больной — ребенок, а вы родители, которые обязаны за ним ухаживать? Мало того, на сайте Роспотребнадзора нарушителей, не соблюдающих эти правила, грозят поместить в инфекционный стационар. Но если мы опять вернемся к реальности с нехваткой ковидных коек, можно догадаться, что закрывать в больницу никого не будут.
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Больничный закроют после 2 отрицательных тестов
ОЖИДАНИЕ: На работу после амбулаторного лечения пациент сможет выйти только после полного выздоровления, утверждает Роспотребнадзор. Заключение дает лечащий врач на основе двух отрицательных тестов на COVID-19 и клинических показаний. Для членов семьи пациента карантин начинается со дня получения больным положительного анализа на COVID-19 и продолжается 14 дней. Это время инкубационного периода коранавирусной инфекции.
РЕАЛЬНОСТЬ: По личному опыту и примеру своих коллег я знаю, как делают тесты на коронавирус. Те, кому повезло сдать анализ бесплатно, результатов так и не дождались. Прошло больше месяца. Пресловутые 14 дней «контактные» тоже не соблюдают, потому что за ними никто и не следит.
Какой напрашивается вывод? Рекомендации хорошие и очень даже полезные, если ты живешь в идеальном мире с достаточным числом врачей, в хорошей квартире, желательно с отдельным санузлом и кухней для больного, в мире, где вовремя и бесплатно делают тесты, а в аптеках всегда есть нужные лекарства. Но все это, увы, разбивается о реальность. Сейчас во Владимирской области заняты более 90 % коек в инфекционных госпиталях. Сейчас коронавирусом болеют 2483 человека. И это только официально. Поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих: берегите себя, носите маски, избегайте массовых мероприятий.
Обсуждение 1
Все мы с реальностью столкнулись к сожалению.