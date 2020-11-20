Отец освобождённого мальчика рассказал про встречу с ребёнком

Отец освобождённого первоклассника рассказал о первой встрече с ребенком. По словам Александра, сына родители увидели поздно вечером накануне. Мальчик ждал маму и папу в машине правоохранительных органов. Словами нельзя передать эмоции, говорит отец. Первое, что сказал мальчик, не видевший родителей 52 дня, — «Мама». Фотография счастливого воссоединения семьи уже обошла Интернет.

— Очень тяжело говорить, не спали всю ночь. Нам позвонили следователи, сказали, что сын найден, объяснили, куда ехать, — говорит папа мальчика. — Приехали, а он в машине нас ждет. Не помню точно, но, кажется, он сказал «мама». Мы верили до последнего, что сын найдется. Это настоящее чудо.

По словам родителей, мальчик здоров, с ним все нормально.

Освобождённый школьник сказал родителям, что похититель его якобы затолкал в машину. Человек, который это сделал, семье не известен. Условия, в которых содержался школьник, ещё предстоит установить. Сейчас главное — восстановить психическое здоровье мальчика и его семьи.

— Родители просто в шоке, они плакали, когда позвонили мне из больницы, где мальчика обследовали врачи. Они сначала, кажется, даже не поверили. Это настоящее чудо! — сообщил «Призыву» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. — Сейчас будет поступательная работа. Психологическая травма есть, и надо сделать все, чтобы похищение не сказалось на будущем ребёнка.

По словам Геннадия Прохорычева, за 10 лет работы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» это первый случай, когда пропавшего ребёнка удалось найти живым спустя почти два месяца после исчезновения. Символично, что произошло это накануне Всемирного дня ребенка. Геннадий Прохорычев считает это настоящим подарком всем, кто верил, ждал и молился.

Накануне, по словам омбудсмена, первоклассника осмотрели медики Камешковской ЦРБ. Состояние школьника удовлетворительное. О том, что первичный медосмотр не показал отклонений, рассказала и диспетчер службы скорой помощи Камешковской центральной районной больницы информационному агентству «ТАСС».

— Выезжала наша бригада в деревню Макариха, она только выехала с места событий и сейчас доставляет мальчика в приёмное отделение Камешковской ЦРБ, уже ждёт педиатр в приемном отделении. Бригада отзвонилась о том, что по первичному осмотру видимых каких-то существенных повреждений, отклонений по состоянию здоровья у ребенка не обнаружили, — сказал собеседник агентства.

Новость об освобождении ребенка появилась накануне поздно вечером и быстро разошлась по Интернету. Равнодушным она не оставила никого. Многие воспринимали историю бесследного исчезновения мальчика как личную трагедию.

Долгожданная фраза «Найден, жив!» многих заставила заплакать.

— Вчера, как увидела новость, что Савелий жив, не смогла сдержать слёз. Какое это счастье! Действительно чудо, что по прошествии двух месяцев его всё-таки нашли живым! Низкий поклон всем тем, кто принимал участие в поиске мальчика! — пишут люди в социальных сетях.

Сотрудники полиции уже задержали предполагаемого похитителя мальчика. Им оказался 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района. Ребёнка обнаружили в его частном доме.

— Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение, — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В поисках ребёнка, пропавшего 28 сентября по дороге из школы домой, приняли участие более 2800 волонтеров. По задачам отряда «Лиза Алерт» пешими группами пройдено более 10 000 км. Всего отснято и проверено около 44 000 снимков, а площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров. В местном Доме культуры был развернут оперативный штаб поисково-спасательного отряда.

Ранее «Призыв» сообщал, что к близким вернулся пропавший в Гусь-Хрустальном районе 8-летний ребенок.