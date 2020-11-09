ООО «Мой счетчик» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Мой счетчик», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу о нарушении рекламного законодательства, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований п.6 ст.7 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламном объявлении отсутствовало указание наименования аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Мой счетчик» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде предупреждения.