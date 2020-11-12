Ольга Беляева прокомментировала информацию об удаленке в школах

Директор департамента образования Владимирской области прокомментировала информацию о массовом переводе школьников на удаленку. Такая тема активно обсуждается среди родителей учеников. Особенно во Владимире. Только сегодня, по словам Ольги Беляевой, на «горячую линию» поступило сразу несколько вопросов о дистанционном формате обучения, которые якобы должен стартовать с 16 ноября.

Во Владимире распространяют информацию о переходе на удаленку с 16 ноября.

— Сегодня очень заволновались родители города Владимира. К нам поступило сразу несколько звонков на тему, не будет ли введено дистанционное образование с 16 ноября. Вопрос свежий. Еще раз хочу сказать родителям, что никакого поголовного дистанционного обучения в области не будет, — отметила Ольга Беляева на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. — Мы все равно будем в каждом конкретном случае смотреть, что это за школа, есть ли там основания вводить такую форму обучения. Для крупных школ может быть одно решение, для малокомплектных сельских школ это может быть совершенно другое решение. Отдельно можно выделить категорию старшеклассников, как это сделано в Ивановской области. А малыши начальной школы вообще не должны учиться дистанционно, они должны учиться в обычном режиме.

По словам Ольги Беляевой, регион не будет следовать примеру Москвы и отправлять на онлайн-обучение массово. В столице ученики с 6-го по 11-й классы не ходят на занятия с начала октября. И дистанционный режим образования все время продлевают. Пока непонятно, когда эти дети вернутся за парты. Пока же за ручки взялись родители. Мамы и папы собирают подписи под обращением к мэру Москвы с просьбой отменить удаленку.

О том, что родители могут и должны влиять на учебный процесс, говорила сегодня и Ольга Беляева. По словам главы департамента образования, мнение мам и пап директор школы должен учитывать. При этом решение об организации учебного процесса принимает именно он. Считаете, что в классе много детей чихают и кашляют и лучше пару недель провести за компьютером, обращайтесь к руководству, советует Ольга Беляева.

— При принятии решения мы должны учитывать мнение родителей. Кроме того, наш приоритет — сохранение здоровья ребенка. Если родители обеспокоены здоровьем своего ребенка, они могут сейчас единолично или в группе, родительским комитетом выходить с предложением к директору школы и просить принимать некие меры, если они считают, что подобные мероприятия в образовательных организациях нужны. Это никто не запрещает делать. Организация учебного процесса — это исключительно ответственность руководителя учреждения, — отметила Ольга Беляева. — У нас ситуация несколько иная, поэтому сравнивать нас с Москвой не надо. Она иная и в части организации учебного процесса, и в части принятия решения.

Пока же, по словам директора департамента, каникулы продлили сразу в нескольких школах пяти муниципальных образований области. Там дети вернутся за парты только в понедельник. Болеют в основном педагоги. Их нехватка не позволила начать образовательный процесс вовремя. Так, в Коврове каждый десятый учитель открыл лист временной нетрудоспособности. Заниматься с детьми просто некому.

В некоторых районах болеют до 10% педагогов.

В пяти школах региона объявлен карантин. Где-то по коронавирусу, где-то по ОРВИ. Учебные учреждения закрыты полностью или частично. На прошлой неделе опасная инфекция была диагностирована у 190 учеников. Свежей статистики по детям нет. Сейчас на больничном больше 700 педагогов, у трех сотен из них подтверждён COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимирской области заинтересовались главным симптомом коронавируса.