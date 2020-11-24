Охрану в школах Владимира оплатит мэрия

За охрану в школах Владимира будет платить город. С февраля 2021 года это бремя расходов снимут с плеч родителей. Суммы, может, и не самые большие, 500-800 рублей в год, но когда в семье двое или трое детей, каждый рубль на счету. Важен еще вопрос не столько экономии, сколько организации процесса. Теперь ЧОПы будут выбирать не родители, ориентируясь на стоимость услуг, а администрация школы, в центре внимания которой безопасность и качество оказания услуг. Директора собираются проводить торги, заключать контракты. Контролировать процесс будет управление образования. Общая сумма бюджетных затрат пока просчитывается, но торги уже запустят в декабре.

— Мы готовимся обсудить этот вопрос с депутатами горсовета при рассмотрении бюджета на будущий год. Давно пора снять эти заботы с родителей. Мы много слышали, что родители задавались такими вопросами, почему мы должны платить, а не школы или мэрия. Охрана будет работать, когда ученики будут в школах, а сторожа останутся в ночное время, — сообщил сегодня глава города Андрей Шохин.

ЧОПы брали с родителей по 900 тысяч рублей за учебный год.

В большинстве школ налажен пропускной режим — дети открывают входные двери и турникеты (СКУДы) с помощью магнитных карт. Информация о приходе и уходе ученика поступает в администрацию школы и напрямую родителям. В следующем году вся информация о посещаемости будет централизованно стекаться в городское управление образования.

Компания «Владикард», которая обслуживает транспортные карты во Владимире, готова взяться за объединение ресурсов. Может появиться многофункциональная карта, которая будет действовать в школьных столовых на питание, на пропуск в учебные заведения и на проезд в общественном транспорте. Такое нововведение появится и для дошколят. Родителям удобно, что деньги нужно будет переводить на одну карту, да и ребенка всегда по тратам можно отследить.

Ранее «Призыв» сообщал о запуске школьных транспортных карт. Льготные электронные проездные пока действует только в троллейбусах.