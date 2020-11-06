Ограничения по коронавирусу продлили до конца ноября

Действующие во Владимирской области ограничительные меры по коронавирусу продлили до 29 ноября. Так, на этот период детям до 16 лет по-прежнему нельзя находиться без родителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров, в том числе на фуд-кортов. Также сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов. Соответствующие изменения по предложению главного санитарного врача региона внесены в мартовский указ губернатора о введении режима повышенной готовности.

Ранее ограничение было наложено до 8 ноября.

Между тем, допускается работа в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов. Но есть условие: обязательное проведение их дезинфекции и размещение на расстоянии не менее 1,5 метров, говорится в сообщении областной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область установила абсолютный антирекорд по коронавирусу. За сутки заболели сразу 108 жителей региона.