Офтальмологи частной клиники начали принимать пациентов по полису ОМС

Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи частной практики начали сотрудничать с бюджетными учреждениями. Например, глазная клиника «Оптикстайл» теперь принимает пациентов по полису ОМС, но лишь для оказания экстренной помощи. Такое распоряжение выпустил на прошлой неделе департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Эту информацию «Призыву» подтвердили и в областной клинической больнице, куда сейчас поступает основной поток пациентов с глазными и лор-патологиями.

— У нас в поликлинике экстренная помощь оказывается до 4 часов дня, в 105-м кабинете. А после можно обращаться в «Оптикстайл»: пр-кт Ленина, 41. Нужно взять документы: паспорт, полис, СНИЛС, – сообщили «Призыву» в областной клинической больнице.

Нагрузка на ОКБ увеличилась после того, как в городской больнице № 5 были закрыты эти два профильных отделения. Кто-то из специалистов перешел работать в загородную лечебницу, а кто-то ушел в частные услуги. Призывать к сотрудничеству коммерческие клиники облздрав начал ещё до пандемии, а во время роста заболеваемости коронавирусом их помощь пришлась очень кстати.

Сейчас клиника «Оптикстайл» оказывает оперативное лечение ряда глазных заболеваний по полису ОМС. Сюда могут обратиться и пациенты, у которых есть направления на оперативное лечение в другие медицинские учреждения. В клинике «Призыву» подробно объяснили порядок приема жителей области по оказанию неотложной медицинской помощи. Взрослое население здесь ждут при «возникших внезапно острых заболеваниях, состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты без явных признаков угрозы жизни».

Частная клиника предоставляет услугу в рамках неотложной помощи.

Пациентов принимают в амбулаторных условиях в кабинете неотложной офтальмологической помощи по адресу: г Владимир, пр-кт Ленина, 41 (вход со стороны оптического центра), тел. 8 (4922) 77-90-07, доб. 1010. Кабинет работает с 9.00 до 20.00, включая праздничные дни, субботу и воскресенье. В вечернее время с 20.00 до 9.00 неотложная помощь взрослому населению с острыми заболеваниями глаза оказывается в рамках круглосуточного стационара по адресу: г Владимир, пр-кт Ленина, 41 (вход со стороны оптического центра), тел. 8 (4922) 77-90-07, доб. 1019. Для решения вопроса о необходимости госпитализации в круглосуточный стационар необходимо обратиться в «скорую помощь», предупреждают в клинике.

Малышам и подросткам с глазными проблемами неотложная помощь оказывается по своему графику. Для детей (до 14 лет 11 месяцев 29 дней) согласно приказу департамента здравоохранения вся «экстренка» осуществляется в рабочие дни в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства с 08.00 до 16.00. А вот в вечернее время (с 16.00 до 20.00), а также в субботу, воскресенье и праздничные дни их примут всё в том же оптическом центре, в кабинете неотложной помощи, телефон 8 (4922) 77-90-07, доб. 1010. В вечернее и ночное время неотложную помощь детям (с 20.00 до 09.00) с острыми патологиями глаз оказывают в круглосуточном стационаре ОДКБ по направлению «скорой помощи».

Ранее «Призыв» сообщал, что плановых пациентов из ОКБ направили по разным клиникам.