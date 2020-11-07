Очереди вытянулись у офисов энергетиков

Один из четырех офисов компании «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире временно закрыт. Он находится на Чайковского, 38д, и обслуживает так называемый музыкальный квартал: улицы Чайковского, Балакирева, Бородина и другие. Ближайший офис для местных жителей теперь — на Верхней Дуброве, 26г. Там многолюдно, поэтому часть пришедших образует очередь на улице.



Многие стараются соблюдать социальную дистанцию, стоят на необходимом расстоянии. При плохой погоде большую часть клиентов запускают в операционный зал. Народу много, но все в масках. В компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщают, что выполнены все рекомендации Роспотребнадзора: висят санитайзеры, есть объявления об обязанности ношения масок. Но все же всем плательщикам советуют завести личный кабинет для оплаты услуг на сайте.

Во Владимире есть ещё два офиса компании — на Мира, 61а, и на Юбилейной, 15.

— Сервис «Личный кабинет» не только позволяет контролировать состояние лицевого счета, но становятся доступны и другие сервисы. Можно получить консультации со специалистом, передать показания счетчиков, оформить подписку на электронную квитанцию. Кроме того, для удобства клиентов создан дополнительный сервис передачи данных ИПУ по QR-коду, который печатается на обороте платежной квитанции, — сообщили в компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители Владимира стремятся попасть в офисы ресурсоснабжающей организации, потому что только там можно оплатить услуги без комиссии. Кроме того, можно сразу скорректировать показания приборов. Чаще всего личный приход в офисы предпочитают люди старшего возраста. В каждом офисе работает электронная очередь. Клиенты получают талончик через терминал и ждут своего номера для прохода к операторам.

Сейчас во Владимире без комиссий можно заплатить за мусор, воду и газ. Квитанции за услуги ЖКХ оплачивают до 10-го числа каждого месяца.

Ранее «Призыв» сообщал, что и налоговые квитанции, приходящие сейчас владимирцам, тоже советуют оплачивать дистанционно. При этом все филиалы налоговой работают, но пускают туда только в масках.