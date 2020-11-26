Очередь из пациентов с температурой выстроилась к «красной зоне» поликлиники

Областной департамент здравоохранения прокомментировал инцидент с очередью из пациентов с температурой у дверей поликлиники № 1 города Владимира. В понедельник люди с симптомами ОРВИ и коронавируса были вынуждены стоять на улице, чтобы пройти первичный осмотр в новой «красной зоне». Фотография ожидающих медицинский прием была размещена в социальных сетях и вызвала большой резонанс. Автор снимка пояснил, что сам простоял на свежем воздухе полчаса, за это время очередь продвинулась всего на два человека.

— Позвонил в поликлинику, вызвал врача, температура 38 четвёртый день. В течение дня звонок из поликлиники: у нас 200 вызовов. Но! У нас сегодня открылась «красная зона» для людей с температурой! Может, вы сами придёте? Народа нет, — описывает ситуацию автор публикации. — Приехав, я увидел человек 15 на улице! Люди с высокой температурой стоят на улице, ждут! Так внутри, за дверью с громкой вывеской, ещё человек двадцать!

По словам главы областного департамента здравоохранения Елены Утемовой, она в курсе проблемы. Очередь возникла в первый день работы «красной зоны» для пациентов с респираторными симптомами, пояснила чиновница на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе. И ее уже удалось решить.

— Та очередь, о которой я тоже наслышана, она сформировалась в обеденное время в 1-й поликлинике, когда одновременно пришло 30 пациентов. В течение часа эта очередь была разделена, пациентам была оказана помощь, поскольку были высажены дополнительные специалисты. Сотрудники городской поликлиники № 1 выводы сделали, и уже в остальные дни такого скопления у этого блока не наблюдалось, — рассказала Елена Утемова.

По словам главы облздрава, за первый день работы отдельный блок посетили 72 пациента, во вторник пришли 60 человек, а накануне 55.

Елена Утемова уверяет, что среднее время приема больных с температурой составляет сейчас 15-20 минут. Медик осматривает пациента, дает ему рекомендации, оформляет больничный лист, берет мазок на коронавирус, по симптоматике терапевт бесплатно выдает препараты для лечения COVID-19. В понедельник таким образом лекарства получили 50 посетителей «красной зоны» городской поликлиники.

Сегодня «Призыв» побывал на месте. Наша съёмочная группа не наблюдала очереди у входа в отдельный бокс поликлиники № 1. Если вы столкнулись с такой проблемой, сообщайте нам info@prizyv.ru или оставляйте сообщения в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники«.

Елена Утемова уверена, что избежать очереди из пациентов в «красной зоне» поможет колл-центр. Облздраву удалось увеличить количество операторов, которые принимают звонки в поликлиниках. И если раньше была целая проблема дозвониться до больницы, то теперь сделать это будет проще, обещает чиновница. Когда пациент сам решит доехать до медучреждения, в идеале ему подскажут время минимальной загрузки бокса.

Изолировать пациентов с симптомами ОРВИ планируют во всех медицинских учреждениях Владимирской области. Для этого установят специальные перегородки, выделят отдельный блок. Это поможет изолировать пациентов с температурой и подозрением на ковид от тех, кто пришел к врачу с неинфекционной патологией, считают в облздраве. Пока же больные с разными диагнозами нередко стоят в одной очереди и заражают друг друга.

По словам главы областного департамента здравоохранения, ситуация с распространением коронавируса в регионе напряженная, нагрузка на медицинские учреждения растет с каждым днем. Ежесуточный прирост заболевших уверенно приблизился к 130 случаям и снижаться пока не собирается. К сожалению, впервые за время пандемии в регионе этот показатель достиг двухзначных значений. Сегодня власти подтвердили 15 смертей от коронавируса. Подробнее об этом «Призыв» писал здесь.