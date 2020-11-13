Обязательную самоизоляцию для пенсионеров продлили до конца ноября

Из-за тревожной эпидобстановки во Владимирской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в очередной раз продлили. Теперь их просят не выходить из дома до 29 ноября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Официально люди старше 65 лет могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина.

Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства.

Самоизолироваться можно в квартире или загородном доме.

Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности работающим пенсионерам никуда идти не потребуется. Больничный формируется автоматически.

В конце октября на самоизоляцию отправили беременных женщин, а также жителей региона с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. О сроках, на которые должна изолироваться эта категория граждан, не сообщается.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу 123 жителя Владимирской области за сутки заболели коронавирусом. Таким образом, вновь побит абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии.