Обманутым дольщикам разрешат погреться у батарей

Отопление в проблемном доме во владимирском микрорайоне Коммунар всё-таки включат. Это пообещал обманутым дольщикам застройщик, который третий год не может получить документы на ввод дома № 19 по улице Центральной. В новостройке уже проживают девять семей с детьми, которым просто некуда деться. Они отапливают квартиры электронагревательными приборами, готовят пищу на элетроплитах. Центральное отопление подключат в ближайшие дни: на улице, как-никак минусовая температура.



Сети теплоснабжения есть во всём доме. Сначала планировали запитать их от индивидуальной котельной, к которой уже подключены соседние высотки, ранее возведенные тем же застройщиком (с их вводом проблем не было, там нет отклонений от проекта). Теперь решили «посадить» дом на ветку от общей сети.

Девятиэтажка вошла в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками числятся 94 обманутых дольщика.

Дом не могут сдать в эксплуатацию из-за грубейшего нарушения проекта: вместо семи этажей застройщик сделал девять. Ситуацию усугубило то, что постройка находится в исторической зоне Владимира. Как ни странно, в своё время туда вошла загородная зона областного центра с микрорайоном Коммунар. И здания выше 21 метра там строить нельзя.

На днях с инициативной группой жителей дома №19 по улице Центральной встретился врио вице-губернатор Роман Годунин. Накануне он общался с архитекторами, готовящими новый проект по охранным зонам Владимира. В документ внесут новый изменения, повышающие предельную высотность построек до 27 метров. Если это узаконят, то дом-таки получит разрешительную документацию, и люди, наконец, справят новоселье.



Но когда это произойдёт — вопрос. Изменённый проект по охранным зонам ещё должен пройти согласование в Москве. В Минкульт РФ его направят в конце ноября, обещали архитекторы Роману Годунину. Есть договорённость, что эксперты министерства изучат документ оперативно. Можно только надеяться на то, что так оно и будет.

Тем временем, рассмотрение дела о банкротстве застройщика снова перенесли. Заседания состоятся после новогодних праздников. Никакого конкурсного управляющего по дому пока не назначено. Федеральные специалисты из Минстроя и фонда «Дом.рф» тоже не вмешиваются в ситуацию.

Никак не завершатся работы по вводу двух проблемных домов с обманутыми дольщиками и в микрорайоне Веризино. «Призыв» сообщал, что владельцы квартир уже нашли недостатки в работах подрядчиков.